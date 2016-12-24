Алла Пугачева ответила на требования россиян «убрать» ее из эфира

Алла Пугачева
 

Алла Пугачева. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

На протяжении недели в Сети обсуждают содержание новогодней программы Первого канала. Алла Пугачева с присущей ей иронией ответила всем недоброжелателям. Поклонники поддержали знаменитость и сообщили, что им всегда интересно наблюдать за Примадонной на экране.

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Через пару дней после новогодней ночи недовольный ростовчанин решил обратиться с петицией к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту.

По словам возмущенного мужчины, он был крайне недоволен передачами, которые показывали в праздники. В частности,

ему пришлась не по вкусу задумка программы, в которой фигурировали ярчайшие звезды отечественного шоу-бизнеса, такие как Алла Пугачева, Максим Галкин и многие другие. Он решил найти единомышленников, собрать подписи, чтобы «достучаться» до руководства одного из главных телеканалов России.

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На протяжении недели никто из дирекции канала и знаменитости никак не реагировали на такую инициативу мужчины. Однако Примадонна решила дать ответ недоброжелателям. В соцсети она оставила публикацию, в которой выразила свое отношение к сложившейся ситуации.

«Ну что, злопыхатели, возбудились? Это прекрасно! Значит, жизнь продолжается. А сила моя в любви и поддержке поклонников. Еще раз убедиться в этом - настоящее счастье», -

с присущим чувством юмора написала Алла Борисовна в микроблоге.

Таким заявлением артистка дала понять, что снисходительно и с долей иронии относится к подобным заявлениям и не считает их достойными своего внимания. Тем более, что многочисленные поклонники мигом оставили комментарии со словами поддержки. Фолловеры аккаунта знаменитости отметили, что новогодний вечер, в котором принимала участие Пугачева, был прекрасен, и они с удовольствием смотрели в эфире на звезд российской эстрады.

«Как же я люблю! Единственная масштабная личность на эстраде! Единственная», «Алла Борисовна, мы с вами! Мы любим вас и ваше творчество и не дадим вас в обиду! Спасибо, что есть вы и ваше творчество!», «Алла Борисовна, этих злопыхателей разве всех упомнишь, сколько их было за эти годы? И где они? Где вы и где они? Эти мелкие присоски, чинуши, критиканы, «не позволим» и «не допустим»! Да ну их к черту, сияйте дальше, мы вас любим!» - в который раз восхитились талантом и творчеством Примадонны поклонники.

Интересно, что сам автор петиции не смотрел полностью новогоднее шоу, подготовленное Первым каналом. Он сообщил, что отдал предпочтение другой программе, а его мнение сложилось из коротких обрывков передачи, которые он мог видеть, когда всего лишь переключал телеканалы.

Стоит отметить, что в Сети появилась и петиция противоположного содержания: «Мы, нижеподписавшиеся, просим не сокращать присутствие Аллы Борисовны в эфире ведущего федерального канала страны. Существует немалая группа людей, которая всегда рада появлению Аллы Борисовны в программах вашего канала, в том числе и новогодних. Алла Пугачева – ярчайшая личность современности, любимая миллионами людей певица, ее творчество уже стало национальным достоянием страны. Требования в духе «убрать Пугачеву из эфира» выглядят просто нелепой вкусовщиной».

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