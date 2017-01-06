Никита Джигурда
 

Никита Джигурда. Фото: COVI/Scanpix

Водитель Никиты Джигурды Евгений Ильин признался, что артист закрылся в своей квартире, проводит там обряды и почти ни с кем не общается. Компанию Никите Борисовичу составляет его бывший директор Антонина Саврасова.

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«У него паранойя. Он боится выйти из квартиры, – заявил Ильин. – Он не отвечает ни на чьи звонки, открывает дверь только для передачи еды через балкон... Он общается со своим бывшим директором Антониной Саврасовой. Она живет с ним – пообщаться, поговорить, провести мистерии какие-то».

По словам водителя,

странности в поведении актера начали проявляться около двух месяцев назад, во время бракоразводного процесса с фигуристкой Мариной Анисиной. Джигурда проводит мистические ритуалы.

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«Там горят свечи. Включает музыку свою и в набедренной повязке проводит обряды», – отметил Евгений на передаче «Прямой эфир».

Ранее в распоряжении издания Dni.Ru оказалась аудиозапись разговора Ильина и Джигурды. Евгений утверждает, что фигуристка предлагала ему деньги за участие в одном из ток-шоу.

«Она сказала: «Я тебе переведу 30 тысяч рублей. Ты же знаешь, что он меня бил, насиловал. Его надо изолировать», – сообщил водитель.

«Я говорю: «Я ни о тебе слова плохого не скажу, ни о нем. Ни за какие деньги», – добавил он.

Напомним, что Джигурда и Анисина развелись в конце ноября 2016 года. Адвокат фигуристки Сергей Жорин сообщил, что причиной стали непримиримые противоречия между супругами и безответственное отношение актера к семье.

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