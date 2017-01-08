Не платье, а боди: Ани Лорак раскритиковали за чересчур откровенный наряд

Певица Ани Лорак удивила поклонников на странице в Instagram смелым образом. Каролина выбрала для творческого вечера Константина Меладзе пикантный наряд. Ани появилась на публике в прозрачном платье с кружевом, под которое подобрала боди.
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На одном из снимков Лорак позирует в компании Полины Гагариной. «Встреча в гримерке с замечательной и талантливой», – подписала кадр звезда.
Подписчики раскритиковали артистку за чересчур откровенный образ: «Наряд оставляет желать лучшего»,
«Лорак в трусах?», «Ужас», «В ее возрасте нужно соответствующе одеваться», «Это не платье, а боди с кружевами», «Каролина, никогда не одевайте это платье, оно ужасно», «Сразу бы в трусах выходила», «Платье ужасное», –
прокомментировали пользователи.
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