Не платье, а боди: Ани Лорак раскритиковали за чересчур откровенный наряд

Певица Ани Лорак удивила поклонников на странице в Instagram смелым образом. Каролина выбрала для творческого вечера Константина Меладзе пикантный наряд. Ани появилась на публике в прозрачном платье с кружевом, под которое подобрала боди.

На одном из снимков Лорак позирует в компании Полины Гагариной. «Встреча в гримерке с замечательной и талантливой», – подписала кадр звезда.

🤗Встреча в гримерке с замечательной и талантливой @gagara1987#друзья#музыка with @repostapp ・・・ Мы с Каролиночкой @anilorak ❤️ на творческом вечере Константина Меладзе! Фото опубликовано Ани Лорак (@anilorak) Янв 8 2017 в 9:39 PST

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Подписчики раскритиковали артистку за чересчур откровенный образ: «Наряд оставляет желать лучшего»,

«Лорак в трусах?», «Ужас», «В ее возрасте нужно соответствующе одеваться», «Это не платье, а боди с кружевами», «Каролина, никогда не одевайте это платье, оно ужасно», «Сразу бы в трусах выходила», «Платье ужасное», –

прокомментировали пользователи.

@rr_photo Фото опубликовано Ани Лорак (@anilorak) Янв 8 2017 в 10:03 PST























































































































Aizvērt Концерт Ани Лорак "Каролина" в Риге (2014) Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET







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