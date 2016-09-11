Коротко о главном: близкие Андрея Малахова открыли неизвестные факты о нем

Андрей Малахов
 

Андрей Малахов. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Звезды поздравили ведущего программы «Пусть говорят» и главного редактора журнала «СтарХит» с 45-летием и рассказали, как он умеет дружить. Многим Андрей пришел на помощь, когда они больше всего в ней нуждались.

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«Андрей – удивительный партнер, - поделилась телеведущая Яна Чурикова. - Когда нас ставят в пару вести мероприятия, я могу быть уверена, что все пройдет идеально. Помню, как в 2009 году я была на седьмом месяце беременности, мы с Андрюшей вели отбор для конкурса «Евровидение».

Я была бегемотиком и все время хотела пить. Малахов заметил это и без всяких просьб стал носить мне бутылки с водой – одну за другой. А как бережно он держал меня под ручку, помогая подняться по лестнице!...».

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Пластический хирург Андрей Искорнев рассказал об умении главного редактора «СтарХита» дать дельную рекомендацию: «Все знают, что Малахов главный последователь ЗОЖ. Три года назад он в Швейцарии подсмотрел, как врачи после операций дают пациентам полезную спирулину. Андрей заказал в мою клинику целый ящик этих водорослей.

Я совершенно не знал, что с ними делать. Через несколько дней он позвонил и спросил, как идет знакомство московских пациентов со спирулиной, а я честно развел руками.

Андрей приехал в клинику, надел халат и стал сам рассказывать людям про все целебные свойства спирулины. Это был настоящий перформанс, люди смотрели на него, открыв рты! С тех пор мы включили спирулину в состав фирменных смесей суперфудов, которые рекомендуем клиентам после хирургических процедур».

«Андрей, Андрюша, Андрейка, Николаич, шеф, босс, коллега – как я его только не называю, – говорит о друге телеведущий Вячеслав Манучаров. – Я имею честь быть его крестником в профессии, потому что когда-то именно он привел меня работать на ТВ, познакомил с нужными и важными людьми, в том числе с Константином Эрнстом.

Я много раз делал пародии на Андрея. Помню, как-то выезжаю из «Останкино», буквально через 100 метров останавливает сотрудник ГИБДД. Просит предъявить права, я даю ему документ. Он улыбается и задорно мне так: «Ну что же вы, Андрей Малахов, а нарушаете!». Я в ответ расхохотался, и он меня отпустил – так Андрей спас меня от штрафа.

Андрею уже не 16 лет, не мальчик, но посмотрите, в какой он форме – всегда подтянутый, красивый, неизменно с улыбкой! Безусловно, на нашем телевидении он №1 – был, есть и будет».

8 лет назад я написал книгу " Моя вторая половинка" про человека, который живет внутри Андрея Малахова. Это альтер-эго на 80% состоит из @robbiewilliams ! Спустя годы мой герой из бестселлера дал первое часовое интервью Пусть Говорят о том как пережил нарко- и алкозависимости , почему снимал роды жены в прямом эфире( привет Джигурде) , о @lazarevsergey , русских футболистах и олигархах #partylikearussian ) , любви к собакам и России. Вас ждет сенсационное заявление, которое будут цитировать все СМИ мира! Скоро на Первом! Robbie Williams interview coming up soon! Stay tuned!

Фото опубликовано @malakhov007

«Бабуля, вашу ручку!»

А дизайнер Катя Добрякова благодаря Малахову стала ближе к Робби Уильямсу. «Месяц назад Андрей летал в Лондон на интервью с певцом, – рассказывает Катя. – По дороге в аэропорт звонит мне – мол, давай подарим ему что-то из твоей коллекции. Я, само собой, с радостью согласилась, и Андрей заехал в мой магазин, где лично выбрал толстовку от бренда «КАТЯ DOBRЯKOVA». На следующий день он прислал мне видео, как Уильямс выступает в ней на концерте в Лондоне.

Любовь к Малахову – наша семейная черта. Моя бабушка Пелагея Петровна его главная фанатка. В позапрошлом году он передал ей в подарок пакет со сладостями. Я привезла ей презент, а она не верит: «Не может быть, чтобы это от самого Малахова!». При ней набираю номер и передаю трубку…

Андрей поздравил бабушку с наступающим Новым годом, пожелал здоровья. Она чуть не прослезилась и потом всем соседкам рассказала о разговоре. А они не верили!

Приезжаю в следующий раз, и бабуля говорит, мол, у меня главная мечта в жизни – Малахова за ручку подержать. Я взяла и в шутку записала эту просьбу на видео, отправила Андрею, а он мне через минуту присылает: «Куда приезжать?».

Но я его остановила – сказала, что восхищаюсь легкостью на подъем, но ехать через всю Москву при его занятости это слишком… Теперь при каждой встрече он спрашивает меня, когда уже увидится с бабулей, а недавно записал для нее видеообращение: «Дорогая Пелагея Петровна, мне тоже не терпится познакомиться с вами и подержать вашу руку!». Бабуля теперь выбирает платье, в котором пойдет на свидание с кумиром…».

На лед приглашаются... Открытие катка на Красной Площади , где я встретил Новый 2016 год в прямом эфире. Сегодня в раздевалке #boscofamily были замечены: @arnosha @allamikheeva зам пред Правительства Ольга Голодец (у нее есть тайный инста?) молодой отец Владимир Кожин, @svetlanak27 и @katerinashpitsa ( мы помним ее пируэты в Ледниковом Периоде) Хотел встать на коньки, но нашел только эти , поэтому заветные 5.9 5.9 6.0 за артистичность получать придется завтра в Останкино, глядя на цифры ТВ-рейтинга...#гумкаток #почтиЯгудин

Фото опубликовано @malakhov007

Директор МАМИ - Мультимедиа арт-музея Ольга Свиблова подчеркнула, что Андрей Малахов обладает удивительными душевными качествами.

«Андрей Малахов - уникально талантливый, и главный его дар - человечность, которую, казалось бы, невозможно сохранить при его загрузке и популярности. Во все программы он вкладывает Душу, но Душу он вкладывает и в каждого, с кем сталкивает его жизнь. Никогда не афишируя, он помогает множеству из героев Пусть Говорят», очень адресно, очень конкретно. Он помогает друзьям - всегда и безотказно.

Мне повезло - я знаю Андрея 20 лет и много раз в сложнейших ситуациях обращалась к нему с просьбой о поддержке. Он проводил для нашего музея аукцион для помощи детям, больным ДЦП - блестяще и сам в нем участвовал.

Он приводил в музей студентов РГГУ, так как хотел их культурного развития, вкладывая в каждого из них самое драгоценное - время.

В ноябре наш музей отмечал 20-летие. Все наложилось - эпидемия гриппа, подкосившая меня и половину команды, госпитализация мамы, монтаж сложнейшей выставки Эйзенштейна - а надо делать праздник и юбилейный аукцион. У меня - паника. Один звонок Малахова, и все встает на места.

Через час в @tsum_moscow начнётся благотворительный аукцион @tsumdetyam , где можно будет купить самые яркие шедевры из витрин легендарного магазина! Эти арт- объекты от креативной команды под руководством @daniilberg могут украсить ваш дом ( ну ,может, огромную квартиру Влада Доронина ) офис или бутик! Фото а-ля фильм #выживший , если бы Лео боролся с медведем в гламурной обстановке... спасибо @verberalla за доброе сердце, которое всегда включено... #аукцион #art🎨#revenant

Фото опубликовано @malakhov007

Андрей приехал поздно вечером с работы, за три часа помог решить все проблемы, поднял настроение, успокоил. А потом фантастически провел наш праздник и аукцион, профессионально рассказывая о каждом художнике, каждой работе так, как не сделал бы ни один специалист по современному искусству. Он готовился, выкладывался - а мог бы просто быть VIP-гостем.

...Я горжусь, что Андрей член Попечительского Совета нашего музея. Он в нем реально и эффективно работает. Любое общение с ним – праздник.

Он умеет шутить, понимая и пропуская через себя всю трагикомедию нашего существования, своим участием привнося в каждую конкретную жизненную ситуацию позитив и здравый смысл.

С Днем Рождения, любимый и бесконечно ценимый Андрей Малахов! На юбилей можно признаться в любви...».

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