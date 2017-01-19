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Smokie возвращаются в Латвию, чтобы отпраздновать очередной юбилей. 27 июля легендарная британская группа выступит в концертном зале «Дзинтари».

40 лет назад их сингл «Lay Back In The Arms Of Someone» взорвал хитпарады и занял первые места чартов практически всех европейских стран.

История их успеха стала феноменом 70-х, но и по сей день группа по-прежнему активно гастролирует.

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Отправляясь в концертные турне, Smokie продолжают наслаждаться любовью публики, исполняя ставшие классикой популярной музыки песни: «Living Next Door to Alice», «Oh, Carol», «Needles and Pins», «Don't Play Your Rock 'N' Roll To Me», «Mexican Girl» и многие другие композиции.

Прошло четыре десятилетия, но для хорошей музыки нет срока давности.

Правда, огоньки зажигалок, раскачивающихся в такт любимых мелодий, сменили светящиеся экраны телефонов, но миллионы поклонников по всему миру по-прежнему стремятся окунуться в эту неповторимую атмосферу праздника и упасть в объятья песен Smokie!


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