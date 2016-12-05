Поклонники ликуют! Каменских показала обручальное кольцо, косвенно подтвердив свадьбу с Потапом

Новогодние каникулы Настя Каменских провела в гостях у отца и матери. Там у 29-летней певицы была масса свободного времени, и она решила порадовать поклонников, сняв большое видео о родительском доме. На продолжении всего ролика артистка демонстрирует кольцо на «том самом» пальце, очень похожее на обручальное. Судя по всему, тайная свадьба с рэпером Потапом, о которой писали российские СМИ в начале декабря, действительно состоялась.
Настя Каменских дала понять, что все-таки вышла замуж за своего коллегу и возлюбленного Потапа. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать, посмотрев на правую руку артистки.
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С недавних пор на безымянном пальце звезды красуется лаконичное золотое кольцо — именно такое, какими обычно обмениваются во время бракосочетания. «Непростое украшение» исполнительница продемонстрировала в домашнем видео на своем YouTube-канале.
Слухи о романе Насти и Потапа ходили давно, но лишь после известий об официальном разводе музыканта с женой Ириной Горовой поклонники поняли, что их догадки не безосновательны.
По информации инсайдеров, свадьба рэпера и певицы должна была состояться еще летом 2016-го, но Каменских серьезно повредила ногу, из-за чего торжество пришлось перенести.
Теперь же, когда артистка выздоровела, церемония, судя по всему, состоялась. Остается ждать официального подтверждения данной информации!
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