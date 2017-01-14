Известный российский певец Дима Билан редко изменял себе и мало экспериментировал с внешностью. Но недавно он шокировал поклонников, сменив привычную всем бородку на усы.
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В своем микроблоге Дима Билан опубликовал новое фото, где у него появились усы. Как написал исполнитель в комментарии к снимку, отпуск - это время для перемен.
Фото мгновенно стало использоваться подписчиками для различных мемов, в которых Дима Билан стал д'Артаньяном, мексиканцем и даже казаком. Подписчики заявили, что он великолепен во всех образах.
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