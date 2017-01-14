Дима Билан
 

Дима Билан. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Известный российский певец Дима Билан редко изменял себе и мало экспериментировал с внешностью. Но недавно он шокировал поклонников, сменив привычную всем бородку на усы.

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В своем микроблоге Дима Билан опубликовал новое фото, где у него появились усы. Как написал исполнитель в комментарии к снимку, отпуск - это время для перемен.

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Фото мгновенно стало использоваться подписчиками для различных мемов, в которых Дима Билан стал д'Артаньяном, мексиканцем и даже казаком. Подписчики заявили, что он великолепен во всех образах.

#харакири 2017 ))))) #билан #димабилан ! @katyamalinatattoo / #harakiri 2017))))) #dimabilan #Bilan! @katyamalinatattoo

Фото опубликовано bilanofficial (@bilanofficial)

No Psaráran !!!#Че #билан #димабилан @chandnijaan_ No Psaráran !!! #Che #Bilan #dimabilan @chandnijaan_

Фото опубликовано bilanofficial (@bilanofficial)

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