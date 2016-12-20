Дети Пугачевой и Галкина взорвали Сеть своими танцами

Алла Пугачева
 

Алла Пугачева. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Примадонна не так часто делится с подписчиками фотографиями и видео из личного архива. Поклонники всегда с нетерпением ждут, когда артистка публикует снимки любимых наследников. В этот раз Алла Пугачева порадовала кадрами, на которых малыши ритмично зажигают под веселую музыку. Фолловеры бурно отреагировали на увиденное.

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Трехлетние наследники Аллы Борисовны Пугачевой уже давно закрепили за собой статус одних из самых популярных детей знаменитостей. За жизнью двойняшек Лизой и Гарри пристально следят тысячи поклонников семьи Пугачевой.

Они оставляют в микроблогах примадонны и ее мужа Максима Галкина трогательные комментарии, в которых выражают восхищение тем, как быстро растут дети и насколько они подвижны. Фолловеры неоднократно намекали на то, что в столь раннем возрасте в детях звезд уже проявляются творческие способности.

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Исполнительница решила поделиться забавным видео, на котором Лиза отплясывает под популярную композицию.

Девочка старается двигаться как можно грациознее и включает в выступление все свое воображение.

Подписчики обратили внимание, что малышка прекрасно чувствует ритм, понимает, как лучше подать себя и старается проявить актерские навыки, чтобы танец стал по-настоящему ярким. Они уверены, что если родители вплотную займутся ее творческим воспитанием, она быстро затмит всех звезд эстрады.

«Алла Борисовна, в движениях Лизы видно, чья она дочь! Вы стали примером для многих, поправ стереотипы! Побольше бы таких!», «У прекрасных и талантливых родителей - талантливые дети! Счастья Вам и здоровья!», «Артистка. Пока малых форм! Маленький ксерокс своей мамочки», – написали фолловеры.

Лиза жжет

Видео опубликовано ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Большинство подписчиков едины во мнении, что девочка целиком и полностью копирует поведение звездной мамы.

Кто-то обратил внимание, что во время танца Лиза поджимает ноги точно в такой же манере, что и примадонна.

Некоторые пришли к выводу, что из нее вырастет настоящая звезда, как это получилось у Кристины Орбакайте.

Алла Борисовна не ограничилась танцами младшей наследницы. Она также опубликовала видео, на котором уже сын Гарри пытается проявить заложенный в нем творческий потенциал. Подобно сестре, он динамично передвигается, стараясь уловить каждый услышанный звук.

Очевидно, его радует, что мама снимает выступление на телефон, поэтому он прикладывает все усилия для того, чтобы танец получился крайне интересным.

ГарриГарри

Видео опубликовано ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

«Не отстает от сестренки! Умничка», «Какой пластичный и нескованный! Растет крутая смена!», «Алла Борисовна, спасибо за доставленную радость! Артистичный парень!», «Растет серьезная конкуренция всем тем, кто сейчас на сцене», «Если он еще запоет как мама и папа, то вообще все с ума сойдут», – оставили восторженные комментарии фоловеры.

Радость моя

Фото опубликовано ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

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