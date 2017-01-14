Свадьба века: российский олигарх заказал для внучки Элтона Джона, Мэрайю Кэри и Антонио Бандераса

На роскошное торжество семьи Валерия Когана в Лондоне прилетел частный самолёт российских и мировых звёзд.
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Российский миллиардер, совладелец аэропорта «Домодедово» Валерий Коган заказал на свадьбу внучки Ирины российских и мировых звёзд, среди которых были исполнители сэр Элтон Джон и Мэрайя Кэри, а также актер Антонио Бандерас.
Торжество отгремело в столице Великобритании в эти выходные. Избранником 19-летней Ирины Коган стал ее ровесник — еврей английского происхождения Дэниел Кенвэй. Молодые люди познакомились в Лондоне, где проживает и учится Ирина.
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Специально на роскошное торжество наследницы Когана в Туманный Альбион
частными самолётами прилетели десятки представителей бизнес-элиты и целый взвод звезд шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Александр Серов, Игорь Николаев, Лев Лещенко, оперная дива Анна Нетребко, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы, режисер Никита Михалков и другие.
Саму свадьбу играли в знаменитом отеле The Landmark London — по всем еврейским канонам — после хупы гости переместились в банкетный зал, где смогли насладиться выступлением Анны Нетребко. Но самым долгожданным для невесты стал часовой концерт ее кумира сэра Элтона Джона.
Как известно,
Коганам принадлежит самый дорогой особняк в знаменитом «бункере миллиардеров» в Майами — районе Indian Creek Island.
По данным СМИ, цена сделки — 47 миллионов долларов за особняк и 21 миллион за прилегающую к нему территорию. Также семейству Коганов принадлежит большое количество недвижимости в Израиле.
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