Свадьба века: российский олигарх заказал для внучки Элтона Джона, Мэрайю Кэри и Антонио Бандераса

На роскошное торжество семьи Валерия Когана в Лондоне прилетел частный самолёт российских и мировых звёзд.

Российский миллиардер, совладелец аэропорта «Домодедово» Валерий Коган заказал на свадьбу внучки Ирины российских и мировых звёзд, среди которых были исполнители сэр Элтон Джон и Мэрайя Кэри, а также актер Антонио Бандерас.

Mariah Carey⭐️ Видео опубликовано IGOR GULYAEV OFFICIAL (@igorgulyaevofficial) Янв 14 2017 в 5:40 PST

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Сэр ЭЛТОН ДЖОН #eltonjohn 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻⭐️⭐️⭐️👍🏽👍🏽👍🏽👍🏽👍🏽👍🏽👍🏽👍🏽👍🏽👍🏽👍🏽#london #wedding Видео опубликовано IGOR GULYAEV OFFICIAL (@igorgulyaevofficial) Янв 14 2017 в 2:53 PST

Немножко Антонио Бандераса💕 Фото опубликовано Sasha Grik (@sasha_grik) Янв 14 2017 в 5:56 PST

Торжество отгремело в столице Великобритании в эти выходные. Избранником 19-летней Ирины Коган стал ее ровесник — еврей английского происхождения Дэниел Кенвэй. Молодые люди познакомились в Лондоне, где проживает и учится Ирина.

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Специально на роскошное торжество наследницы Когана в Туманный Альбион

частными самолётами прилетели десятки представителей бизнес-элиты и целый взвод звезд шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Александр Серов, Игорь Николаев, Лев Лещенко, оперная дива Анна Нетребко, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы, режисер Никита Михалков и другие.

Стас Михайлов 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 @stas_mihailoff #лондон #друзьявсегдарядом #стасмихайлов Видео опубликовано IGOR GULYAEV OFFICIAL (@igorgulyaevofficial) Янв 14 2017 в 3:46 PST

Саму свадьбу играли в знаменитом отеле The Landmark London — по всем еврейским канонам — после хупы гости переместились в банкетный зал, где смогли насладиться выступлением Анны Нетребко. Но самым долгожданным для невесты стал часовой концерт ее кумира сэра Элтона Джона.

Анна Нетребко и Филипп Киркоров ❤❤🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🎉🎉👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 @anna_netrebko_yusi_tiago @fkirkorov #london #аннанетребко #филиппкиркоров Видео опубликовано IGOR GULYAEV OFFICIAL (@igorgulyaevofficial) Янв 14 2017 в 7:16 PST

Как известно,

Коганам принадлежит самый дорогой особняк в знаменитом «бункере миллиардеров» в Майами — районе Indian Creek Island.

По данным СМИ, цена сделки — 47 миллионов долларов за особняк и 21 миллион за прилегающую к нему территорию. Также семейству Коганов принадлежит большое количество недвижимости в Израиле.

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