Джонни Депп официально развелся с Эмбер Херд

Голливудские актеры Джонни Депп и Эмбер Херд развелись после восьми месяцев судебных тяжб. Соответствующее решение принял суд Лос-Анджелеса, сообщает People.
- Бывшая жена Деппа рассказала о домашнем насилии 28 ноября 2016 г.
- У дочери Джонни Деппа серьезная болезнь 28 октября 2016 г.
- Джонни Депп впервые появился на публике после развода с Эмбер Херд 26 октября 2016 г.
Судья отклонил требование Деппа наложить на его экс-супругу штраф в размере 100 тысяч долларов за то, что она якобы затягивала процедуру развода.
Согласно достигнутому еще в декабре соглашению, Депп заплатит Херд 7 млн долларов. Из них 200 тысяч долларов уже перечислены, еще по миллиону будет переведено в феврале, мае и августе.
Оставшуюся сумму двумя неравными долями актер должен уплатить до 1 ноября 2018 года. Херд уже заявила, что деньги она намерена пожертвовать в благотворительный фонд.
Кроме того, Херд оставит себе двух собак и лошадь, а также автомобили Range Rover 2015 года и Ford Mustang 1968 года. Детей у пары не было.
«Мы все рады оставить позади эту неприятную главу в жизни господина Деппа и его семьи», – говорится в заявлении адвоката Деппа Лоры Вассер.
«Моя клиентка была бы очень рада спокойно жить дальше», – сказал адвокат Херд Пирс О'Донелл.
Депп женился на Херд в феврале 2015 года. Познакомились они на съемках фильма «Ромовый дневник» в 2010 году, в котором Депп сыграл главную роль. Спустя 15 месяцев брака Херд подала на развод, объяснив решение «непримиримыми разногласиями».Еще по этой теме