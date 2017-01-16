Джонни Депп официально развелся с Эмбер Херд

Джонни Депп и Эмбер Херд
 

Джонни Депп и Эмбер Херд. Фото: REUTERS/Scanpix

Голливудские актеры Джонни Депп и Эмбер Херд развелись после восьми месяцев судебных тяжб. Соответствующее решение принял суд Лос-Анджелеса, сообщает People.

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Судья отклонил требование Деппа наложить на его экс-супругу штраф в размере 100 тысяч долларов за то, что она якобы затягивала процедуру развода.

Согласно достигнутому еще в декабре соглашению, Депп заплатит Херд 7 млн долларов. Из них 200 тысяч долларов уже перечислены, еще по миллиону будет переведено в феврале, мае и августе.

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Оставшуюся сумму двумя неравными долями актер должен уплатить до 1 ноября 2018 года. Херд уже заявила, что деньги она намерена пожертвовать в благотворительный фонд.

Кроме того, Херд оставит себе двух собак и лошадь, а также автомобили Range Rover 2015 года и Ford Mustang 1968 года. Детей у пары не было.

«Мы все рады оставить позади эту неприятную главу в жизни господина Деппа и его семьи», – говорится в заявлении адвоката Деппа Лоры Вассер.

«Моя клиентка была бы очень рада спокойно жить дальше», – сказал адвокат Херд Пирс О'Донелл.

Депп женился на Херд в феврале 2015 года. Познакомились они на съемках фильма «Ромовый дневник» в 2010 году, в котором Депп сыграл главную роль. Спустя 15 месяцев брака Херд подала на развод, объяснив решение «непримиримыми разногласиями».

Джонни Депп и Эмбер Херд

Фото: Джонни Депп и Эмбер Херд0

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