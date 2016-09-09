Высоцкая рассказала о близости с Кончаловским

Актриса рада царящей в отношениях гармонии. Хотя обрела она ее не сразу.

Пятый брак режиссера и сценариста Андрея Кончаловского с актрисой и телеведущей Юлией Высоцкой пока самый долгий у него – они вместе с 1998 года. Все это время пара находится под пристальным вниманием поклонников и журналистов. Понятно, что всем интересны подробности их семейной жизни. Особенно если учесть, что разница в возрасте Кончаловского и Высоцкой составляет 26 лет.

«Интервью со мной, а говорим о Кончаловском – обычная история», – говорит Высоцкая.

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«Меня с детства мало интересовало, во что я одета, и период «боевой раскраски» длился у меня очень недолго – лет с 14 до 16. После 16 я краситься перестала. Я думаю, мужу это нравится. Вообще, он любит «умытые лица», – уверяет Высоцкая. – Мне кажется, мы с ним вообще похожи. Так, как он меня понимает, и то, как я его понимаю, нам нравятся одни и те же вещи. Характер у нас разный, но нутро очень похоже».

A photo posted by Юлия Высоцкая (@vysotskayajulia) on Sep 9, 2016 at 10:48am PDT

По словам актрисы, гармонию в отношениях они обрели «практически сразу, как только мы почувствовали, что друг другу близки».

«Это же тоже не в первый день происходит. Влюбленность – это еще не близость. Сначала роман, химия, а потом происходит любовь. Когда ты друг, когда товарищ, когда вы вместе», –

пояснила Юлия. Ей очень нравится вкус мужа.

«Что касается Андрея Сергеевича – у него самого очень хороший стиль в одежде и та самая небрежность, необязательность. Все не должно быть идеально», – цитирует Высоцкую журнал Hello!

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