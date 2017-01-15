У Варум и Агутина нашлись увлечения на стороне

Леонид Агутин дал откровенное интервью. Популярный исполнитель рассказал об их с Анжеликой Варум увлечениях.

Мало кто знает, что у Анжелики Варум и Леонида Агутина уже на протяжении многих лет есть увлечения на стороне. Анжелика обожает преферанс, а Леонид жить не может без бильярда.

Примечательно, что с виду нежная и трогательная певица играет исключительно на деньги.

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«Анжелика – азартная, но у нее все получается. Она идет в компанию, где 10–12 здоровенных мужиков, и играет с ними. Она одна там маленький цыпленок, сидит раздевает их на деньги и возвращается домой. Обычно в компании один-два знакомых, и все. Мужчины, видя ее, реагируют так, что она в принципе им не соперник. И ошибаются», – рассказал Агутин.

Интересно, что свои увлечения популярные артисты предпочитают не соединять.

«Я с женой и в преферанс не играю – это же бесполезно! Она катает профессионально. С бильярдом то же самое. Она нервничает, когда проигрывает. А я нервничаю, когда моя жена, которая никогда не тренируется и вообще почти никогда не играет, вдруг начинает класть все шары. Как это бесит!

Я играю 20–25 лет, считаюсь хорошим бильярдистом, а она на шару начинает забивать. Меня это злит. Так что на бильярде мы не очень ладим!» – цитирует Леонида Агутина «Собеседник».

Певец прямо заявил, что Анжелика в их семье «и голова, и шея».

«Мне это нравится и полностью устраивает. А я – тело. Это хорошо! Знаете, есть такая шутка: «Папа, когда я вырасту, я стану хорошим музыкантом!» А отец отвечает: «Нет, сынок: или одно, или другое!» Музыкант – это всегда невыросший ребенок. Я зарабатываю и в принципе делаю все, что от меня требуется. Конечно, я не такой безвольный подкаблучник, как кажется. Но играть эту роль нам всем нравится!» – признался популярный исполнитель.





















Aizvērt Концерт Леонида Агутина в "Арена Рига" Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET







К слову, 15 января, супруги отметили годовщину свадьбы. Агутин трогательно поздравил супругу, разместив на своей страничке в социальной сети их фото.

«В этом году исполняется 20 лет, как мы вместе работаем, а сегодня 19 лет, как мы вместе живём!

Я невероятно благодарен своей любимой жене за эти годы. Если бы можно было вернуться на 20 лет назад, я бы поступил точно так же.

Возьму на себя смелость полагать, что мы оба так думаем. Это удивительно сильное, яркое и уверенное чувство, когда ты понимаешь, что встретил не просто Любовь, а свою Судьбу», – написал артист.

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