Сергей Зверев опубликовал ролик с матерящейся Аллой Пугачевой

Сергей Зверев
 

Сергей Зверев. Фото: RIA Novosti/Scanpix

В своем Instagram известный российский дизайнер и стилист Сергей Зверев разместил ролик, который шокировал его подписчиков.

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На нем примадонна российской эстрады Алла Пугачева ругается матом. Откуда у скандального артиста данный ролик, он не объяснил, но очевидно, что он весьма удивил фолловеров Сергея Зверева.

Из-за черно-белого изображения и молодого лица Аллы Пугачевой, многим показалось, что видео более 20 лет. Но не менее шокировало, что Примадонна не стесняется крепкого словца.

Ее поклонники знали, что она может говорить резкие вещи, но использование мата весьма удивило.

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