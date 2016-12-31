Музыкальный критик: сына Сергея Лазарева не существует

Известный российский музыкальный критик Сергей Соседов усомнился в том, что у Сергея Лазарева есть сын. Он считает, что это, скорее, пиар, и даже попытался доказать, почему он так думает.

«Новость о ребенке Лазарева я услышал по радио и сначала подумал, что какая-то баба предъявила этого ребенка Сергею, чтобы поиметь с него алименты или какую-то сумму откупную. Это распространенная ситуация в шоу-бизнесе. Иногда люди даже в совершеннолетнем возрасте приходят к артистам и заявляют: «Я ваш сын».

Но потом я узнал, что никакая баба Лазареву ничего не предъявляла, и о своем отцовстве он заговорил после появления в интернете видео, где его запечатлели выходящим из храма со своей матерью и маленьким мальчиком.

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По моему мнению, это уже попахивает пиаром. Возможно, этот мальчик даже не его сын. Мне кажется, если бы Лазарев реально стал отцом, мы бы узнали об этом сразу, как только ребенок родился, а не через два с половиной года.

Скорее всего, эту историю, как и роман с Лерой Кудрявцевой, он придумал, чтобы ничего не говорили про его сексуальную ориентацию. Но я ему не верю. Чем раздувать всякую туфту, лучше бы рассказал честно все, как есть, и представил всем своего нового друга.

Вот Киркорова, родившего себе детей с помощью суррогатных матерей, я целиком и полностью поддерживаю.

Считаю, что он показал хороший пример, как стать отцом, когда, по каким-то причинам, это нельзя сделать естественным путем. Ну, не может человек быть с женщиной по любви. А наследники нужны. В такой ситуации суррогатное материнство – реальный выход.

И можно только приветствовать, что к нему прибегает все больше и больше одиноких мужчин. Вот и Манучаров, похоже, пошел по этому пути», - поделился своими размышлениями Соседов.

Отметим, что сам Лазарев после обнародования фотографий, на котрых он запечатлен с ребенком, стал делиться в Instagram личными снимками, намекающими на присутсвие малыша в его жизни.

С наступающим Рождеством Христовым всех вас, дорогие мои друзья!! Мира, добра, счастья и любви! #сРождествомХристовым #сПраздником #папаисын #РубрикаМимими A photo posted by Sergey Lazarev (@lazarevsergey) on Jan 6, 2017 at 7:51am PST

мой самый лучший подарок на Новый год!)!❤❤❤ A photo posted by Sergey Lazarev (@lazarevsergey) on Dec 31, 2016 at 9:32am PST

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