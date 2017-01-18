Резник об «огоньках» с Пугачевой: Это кощунство!

Илья Резник
 

Илья Резник. Фото: RIA Novosti/Scanpix

Знаменитый российский поэт-песенник возмущен новогодними телеконцертами. Он cправедливо назвал их «шабашем».

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Илья Резник написал для Аллы Пугачевой множество хитов, включая «Делу время», «Без меня», «Старинные часы», «Балет», «Три счастливых дня». Поэтому он с профессиональным интересом смотрел новогодние «огоньки», в том числе и с участием Примадонны на «Первом канале». Да и просто посмотреть на артистов в их теперешнем состоянии любопытно.

Но то, что в новогоднюю ночь Резник увидел в эфире, его очень огорчило.

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«Новогодний шабаш по всем каналам телевидения показался нам с женой Ириной кощунственным, – вздыхает легендарный поэт. – Во времена СССР все новогодние «огоньки» были событием. Все ждали встречи с любимыми артистами, космонавтами, спортсменами. Именно в новогоднюю ночь все исполнители показывали премьеры песен, держа их в тайне весь год».

«Но в этом году для меня не было новогодних праздников.

Все праздничные программы вызвали у меня ощущения плясок на костях. Логичнее было бы в эту новогоднюю ночь показать по всем телеканалам концерты разных периодов легендарного ансамбля Александрова. Песни военных и послевоенных лет, современные песни», –

уверен Резник.

Он понимает телезрителей, у которых эти «огоньки» вызвали возмущение и даже вынудили составить петицию в адрес генерального директора «Первого канала» Константина Эрнста с просьбой поменять программу новогоднего эфира в 2018 году.

«Я понимаю возмущение граждан и их петиции, чем они вызваны, – говорит Илья Резник. – Разбился самолет с ансамблем Александрова, который летел в Сирию поздравлять наших военных, в полном составе, но об этом – ни слова в новогоднюю ночь. Для меня и моей семьи это – личное горе. Я многих погибших знал лично, и я не мог радоваться все эти бесконечные праздничные дни», – цитирует Резника портал Sobesednik.ru.

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