В семье Наташи Королевой случилось несчастье

Наташа Королева
 

Наташа Королева. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Известная артистка переживает смерть близкого человека. Певица сообщила подписчикам, что ее родственница, которая живет в Киеве, скончалась. Королева призналась, что ей даже не удастся прилететь на похороны бабушки.

Наташа Королева поделилась с подписчиками печальным известием. В Киеве скончалась ее бабушка София Николаевна, которой было 94 года. В микроблоге артистка разместила снимок с родственницей и в подписи к нему указала, что даже не сможет проститься с любимым человеком.

«Сегодня в Киеве умерла моя бабушка. А я не могу прилететь ее похоронить», - отметила Королева.

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Сегодня в Киеве умерла моя БАБУШКА .....а я не могу прилететь Ее похоронить .....

A photo posted by Наташа Королева (@natellanatella) on

Несколько месяцев назад СБУ приняла решение о запрете въезда Наташи на Украину сроком на пять лет. Певица была шокирована таким шагом властей родной страны. Она собиралась давать концерты в нескольких украинских городах, однако ее планам не суждено было сбыться. Больше всего Королева боялась, что с ее родственниками, которые проживают там, может что-то случиться.

Звезда эстрады рассказывала, что узнала о запрете въезда на Украину во время беседы с местной журналисткой. Власти объяснили свой отказ тем, что ее творчество представляет угрозу для государства. Королева была удивлена такой формулировкой. Но больше всего артистка перепугалась за бабушку.

«Услышав, что мне закрыта дорога домой, она не могла в это поверить. Здоровье резко ухудшилось. Бабуля старенькая, сердце барахлит, давление. Пару дней у подъезда дежурила скорая с реанимацией. Сейчас она редко встает, хотя раньше ходила по квартире, что-то готовила. В Москву ее перевезти невозможно – слишком плоха...», -

поделилась Королева со «СтарХитом».

Поклонники артистки выражают соболезнования и желают ей сил. Многие подписчики поддерживали Королеву в трудные минуты и знали, как певица была близка с Софией Николаевной.

«Наташа, вы же бабушку любили больше мамы. Для вас это большая потеря, и эти обстоятельства, выходящие за все пределы разумного, остается только скорбить, плакать и недоумевать», «Очень тяжело. Дико. Бесчеловечно. Наташа, крепитесь!», «Соболезную. Что происходит, не поддается никакому пониманию», - писали фолловеры Наташи в социальной сети.

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