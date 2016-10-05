Дмитрий Нагиев заговорил об отношениях с Ольгой Бузовой

Актер объяснил, что его связывает с телеведущей. Нагиев очень поддерживал Бузову, когда у нее возникли проблемы в семейной жизни. Многие пользователи Сети посчитали, что между звездами разгорелся роман. Дмитрий решил раскрыть все подробности.

Телеведущая Ольга Бузова и актер Дмитрий Нагиев нередко пересекались на съемочной площадке, так как оба задействованы в проектах канала ТНТ.

В начале декабря в Сети была обнародована переписка между знаменитостями, прочитав которую, фанаты сделали вывод, что звезд связывает нечто большее, чем дружба.

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Судя по деталям переписки, Нагиев поддерживал Ольгу, когда та переживала трудности в отношениях с супругом. Однако Дмитрий обращался к Ольге в свойственной ему игровой манере, что вызвало разговоры об интимной связи актера и телеведущей.

Нагиев устал от слухов в свой адрес, поэтому решил объяснить журналистам, как на самом деле обстоят дела.

«В тот момент, когда у Ольги и ее мужа шел бракоразводный процесс, думаю, я ей помог. Из меня фиговый психолог, я нахожусь в том возрасте, когда плохо видишь — лучше трогать. На сегодняшний день мы с Олей находимся в теплых приятельских отношениях. Я бы не стал накручивать и называть наши отношения чем-то большим, чем они есть на самом деле. И в тоже время не стал бы их умалять», - отметил звезда сериала «Физрук».

Без грима. Без надежд. Без иллюзий. Без трусов. A photo posted by Дмитрий Нагиев (@nagiev.universal) on Oct 5, 2016 at 6:26am PDT

Напомним, что в декабре минувшего года Ольга Бузова оформила развод с супругом Дмитрием Тарасовым. Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» не раз намекала, что причиной разлада в семье могла стать другая женщина.

«Если у кого-то проблемы в семье, мой столик с номером четыре, так что, подходите. Если мне не изменяет память, а мне периодически изменяет не только память...», -

так пошутила Бузова на одном из мероприятий, которое она вела после расставания с мужем.

Look by @shi_trendy💃🏼 Мои любимые поставщики красоты 👌💃🏼 A photo posted by Ольга Бузова (@buzova86) on Nov 23, 2016 at 2:50am PST

Друзья и коллеги всячески поддерживали звезду в трудный период. Нагиев признался Woman.ru, что Ольга совершенно не такая, какой ее видят зрители.

«Нужно признать, что во многом Ольга Бузова — это образ, хотя, конечно, тараканы в ее голове продолжают пировать», - поделился актер.

Сама Ольга рассказала в одном из интервью, что после обнародования переписки и скандала вокруг развода она приняла решение меньше говорить о личной жизни в социальных сетях.

В последнее время Бузова сосредоточена на работе. Девушка записала вторую песню, а также прошла кастинг в театральную постановку «Мужчина нарасхват».

«Сейчас я поняла, что найти себя – это только начало пути. Главное, на этом пути не потерять себя. Этого со мной не произойдет», - утверждает Ольга.

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