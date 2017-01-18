Киев сжалился над скорбящей Наташей Королевой

Наташа Королева
 

Наташа Королева. Фото: RIA Novosti/Scanpix

Певице Наташе Королевой разрешили приехать в Киев на похороны бабушки Софии, несмотря на то, что въезд в страну ей запрещен. Соответствующее решение вынесла Служба безопасности Украины (СБУ).

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«Конечно, разрешим, – сообщила пресс-секретарь украинского ведомства Елена Гитлянская. – Я знаю, что с ней уже связались, и этот вопрос будет решен положительно».

По ее словам, разрешение на въезд Королевой будет дано только на время похорон, передает РИА Новости.

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Напомним, Наташа Королева сообщила в микроблоге о смерти 94-летней бабушки Софии. Певица расстроилась, что не сможет приехать на похороны близкого человека, поскольку ей запрещен въезд в страну. Наташа в 2015 году приняла участие в съемках фильма «Домик у моря», которые проходили в Крыму. «Сегодня в Киеве умерла моя бабушка... А я не могу прилететь ее похоронить», – рассказала исполнительница.

Сейчас Королева вместе с мужем Тарзаном, сыном Архипом и матерью Людмилой Порывай находится в Майами на отдыхе. Новость о смерти бабушки застала исполнительницу на курорте.

По словам артистки, похоронами занимаются ее родственники – сестры, братья и тетя. Королева была уверена, что у нее не будет возможности проводить в последний путь близкого человека. «Я не вижу никаких возможностей приехать, если не произойдет какое-то чудо», – заявила певица.

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