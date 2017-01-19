Алла Пугачева спасла Жанну Агузарову из психбольницы

Жанна Агузарова
 

Жанна Агузарова. Фото: RIA Novosti/Scanpix

Российская певица Алла Пугачева в свое время помогла очень многим артистам. Жанну Агузарову она буквально спасла из психиатрической клиники.

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В советские времена все тексты песен проходили цензуру. Однако работники органов посещали и концерты, чтобы проверить, не нарушают ли правила артисты. В итоге во время одного из выступлений группы «Браво» весь коллектив и даже зрителей арестовали.

Людям из органов не понравился текст песни «Кошки». Их смутила строчка про «плевать на всякие бумажки». Вскоре ситуация разрешилась, но Жанну Агузарову поймали на фальшивом паспорте.

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Документ, действительно, был липовый, артистка купила его из-за московской прописки. Ей грозил реальный срок, однако из-за бредового выступления на суде артистку решили отправить в психбольницу. Из этого заведения ее вытащила Пугачева.

Стоит отметить, что Алла Борисовна довольно долго покровительствовала странной коллеге и группе «Браво».

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