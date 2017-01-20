Анджелина Джоли вновь шокировала своей худобой

Ситуация вокруг знаменитой голливудской актрисы Анджелины Джоли продолжает оставаться в центре внимания СМИ. На этот раз звезда снова шокировала своих поклонников худобой.

Как пишет Elle.ru, недавно папарацци запечатлели бывшую жену Брэда Питта во время шопинга в одном из торговых центров в Лос-Анджелеса, причем фотографам с трудом удалось узнать в этой поникшей женщине звезду голливудских фильмов.

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«То, что это Анджелина, стало понятно лишь после того, как мы увидели рядом с ней Пакса, который сопровождал мать во время ее прогулки по магазинам. Джоли разговаривала с ним исключительно шепотом, чтобы никто из окружающих не мог услышать, о чем они беседуют. Кроме того, Энджи старалась ограничить свои контакты с консультантами бутиков и не вступала с ними в диалог», - рассказал один из очевидцев.

Отметим, что в последнее время актриса редко появляется на публике. К тому же она предпочитает одежду свободного кроя нарядам, подчеркивающим фигуру, стараясь скрыть свою худобу.

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