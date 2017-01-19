Кузен Джорджа Майкла рассказал об истинных причинах смерти певца

Джордж Майкл
 

Джордж Майкл. Фото: REUTERS/Scanpix

СМИ продолжают выяснять подробности гибели 25 декабря прошлого года известного британского певца Джорджа Майкла. Как сообщалось, артист был найден мертвым в своей постели.

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На этот раз кузен покойной звезды Андрос Георгиу, одно время работавший с братом, заявил, что о сознательном самоубийстве Джорджа Майкла речи не идет.

По словам Андроса, в последние годы певец пристрастился к кокаину, и его смерть могла стать результатом «случайной передозировки» запрещенных веществ вперемешку с алкоголем и антидепрессантами.

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Поклонники возлагают цветы у дома певца Джорджа Майкла в Лондоне

Фото: Поклонники возлагают цветы у дома певца Джорджа Майкла в Лондоне0

Как пишет «Российская Газета», брат певца категорически отверг звучавшую ранее версию о героиновой зависимости музыканта.

«Думаю, он чересчур много принял алкоголя, смешав антидепрессанты и другие препараты. После чего его сердце просто перестало биться», - сказал Георгиу.

Легендарный британский певец Джордж Майкл

Фото: Легендарный британский певец Джордж Майкл1

Отметим, что на данный момент нет точных данных о причинах смерти Джорджа Майкла. При этом полиция указала на «неубедительность» имеющихся некропсических данных, результаты которых еще предстоит уточнять. По сведениям зарубежных источников, смерть артиста пока рассматривается как «невыясненная, но не вызывающая подозрений».

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