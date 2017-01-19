Популярный российский актер попал больницу в тяжелом состоянии

 

Фото: Кадр из видео

В одну из лучших клиник Москвы доставлен Борис Щербаков. Популярному артисту поставили ряд неутешительных диагнозов.

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Борис Щербаков оказался в клинике в Москве.

После проведенного обследования у популярного актера диагностировали несколько серьезных заболеваний. В настоящее время он находится в стационаре и ему назначен курс длительной терапии.

Ушлые журналисты умудрились взять комментарии у самого Щербакова. Популярный актер настроен оптимистично. Он постарался успокоить многочисленных поклонников. «У меня все хорошо, я в больнице. Меня скоро выпишут. Причин для беспокойства нет», – цитирует Бориса Щербакова Life.ru.

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Ранее стало известно, что писатель-сатирик Лион Измайлов был доставлен в одну из ведомственных клиник накануне, 18 января. Выслушав жалобы популярного артиста, врачи положили его в отделение хирургии.

76-летнему писателю назначили консервативное лечение. Для уточнения диагноза ему проведут ряд специальных исследований, одно из которых назначено на 20 января.

А также в ночь на 19 января в больницу попал российский сериальный актер и продюсер фильма «Зверобой» Константин Глушков. Точная причина госпитализации пока неизвестна. При этом выяснилось, что после тщательного обследования Глушкова врачи приняли решение о консервативном лечении без хирургического вмешательства.

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