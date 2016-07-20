Фото со свадьбы Меладзе произвело фурор

Валерий Меладзе с дочкой Ингой
 

Валерий Меладзе с дочкой Ингой. Фото: instagram.com

В Интернете появился снимок со скромной брачной церемонии дочери Валерия Меладзе Инги. Наследница популярного исполнителя пообещала еще раз сыграть свадьбу, но уже с большим количеством гостей.

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Дочь Валерия Меладзе Инга вышла замуж. О радостном событии в своей жизни девушка объявила на страничке в социальной сети Instagram. Счастливая новобрачная опубликовала трогательную фотографию, на которой запечатлена с новоиспеченным супругом на фоне идеально зеленого газона и обнаженных деревьев.

Судя по подписи к снимку, свадьба состоялась 14 января. «Большой день, скромный праздник. Не могу дождаться, когда отмечу его еще раз куда с большим количеством гостей в октябре», – написала Инга. Многочисленные подписчики немедленно бросились поздравлять дочь артиста.

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Снимок со свадьбы дочери Валерия Меладзе получил широкую огласку и уже растиражирован в Интернете.

Избранником Инги стал англичанин Нори Вергезе, журналист ближневосточного телеканала Al Jazeera. Мать Инги в восторге от своего зятя.

«Меня восхищает целеустремленность этого парня. Он не сидит на шее у отца. За год выучил арабский язык, после окончания вуза устроился работать журналистом. Нори собирается взять ссуду в банке на квартиру в Лондоне. Конечно, мне бы хотелось, чтобы дочь жила здесь. Но это ее жизнь – пусть сама решает», – рассказывала в недавнем интервью Ирина.

Предложение руки и сердца жених Инги сделал в романтической обстановке восточного дворца. Помолвка состоялась в Марракеше. Вергиз пригласил туда избранницу на уик-энд и устроил ей грандиозный сюрприз.

Валерий Меладзе с дочками

Папе - диета, детям - десерт🍧 #keepingupwiththemeladzes #familytime #SOUFFLÉ

Фото опубликовано Inga Meladze (@ingameladze)

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