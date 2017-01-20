Бывшая подруга рассказала о проклятии Елены Ваенги

 

Фото: instagram.com

Российская певица и автор хита «Я у твоих ног» Наталья Власова рассказала о конфликте с бывшей подругой. Их пути разошлись, хотя прежде они через многое прошли вместе.

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С Леной Хрулевой, больше известной сегодня как Елена Ваенга, певица Наталья Власова познакомилась на первом курсе Санкт-Петербургского музыкального училища при консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова.

"Мы сразу стали подругами "не разлей вода". Мне в ту пору 15 лет, а Лене – 17, но учились мы на одном курсе и на одном отделении, – рассказала Власова Dni.ru. – К тому времени Лена уже давно сочиняла песни и мечтала о славе. Написав несколько своих первых песен под рояль, я попросила Лену показать мне аккорды на гитаре, и через пару месяцев ежедневных занятий научилась вполне прилично себе аккомпанировать".

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«Все пять лет дружбы мы практически не расставались. Какое-то время даже жили вместе. А потом наша дружба стала постепенно сходить на нет, – продолжила Власова. –

Первая «трещина» случилась после выхода в свет моей песни «Я у твоих ног". К тому времени Лена регулярно записывала свои песни в студии и как-то пыталась их продвигать. Когда моя песня, появившись, сразу попала во все ведущие хит-парады петербургских радиостанций, наши отношения заметно испортились.

Лена стала постепенно отдаляться от меня по непонятным мне причинам. Когда же я ей сообщила о том, что мне предложили контракт и работу в Москве, она и вовсе пропала из моей жизни».

"И вот однажды мне передали диск Лены Хрулевой под псевдонимом Нина Ваенга, который был записан в тот период, когда Лена в первый раз приезжала "покорять" Москву. На этом диске, в песне Лены "Остров", я с удивлением обнаружила припев своей песни "Та любовь", выпущенной на моем первом альбоме, только с другими словами. Я позвонила Лене и поинтересовалась, как в ее песне оказалась моя мелодия.

В ответ на меня обрушились самые страшные ругательства и проклятья, когда-либо слышанные мной в жизни. Лена прокляла меня и все мои песни и послала на всем известные три буквы "на всю жизнь", –

подчеркнула Власова.

После этого, по словам певицы, все в жизни Натальи стало рассыпаться на глазах.

«Новый контракт, все договоренности по которому были уже достигнуты, развалился в считанные дни. По непонятным причинам срывались важнейшие встречи и концерты. Я пошла в церковь и спросила у Бога, тем ли я делом занимаюсь в жизни… Сейчас все это продолжается. На ровном месте отменяется концерт...

Ужасно грустно, что у нашей истории такой конец, но это все-равно была настоящая дружба, в которой в какой-то момент мы просто обе не справились.

Ну а потом уже как снежный ком. Возможно, если бы нас с Леной удалось встреться и просто поговорить, мы бы сняли все вопросы и конфликт был бы исчерпан», – вздыхает Власова.

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