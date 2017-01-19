Шокирующее признание: у звезды «ВИА Гры» отказали ноги

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Надежда Грановская стала очередной звездной гостьей шоу Леры Кудрявцевой. Популярная певица рассказала о том, как ей отказали ноги.
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Участница самого первого состава группы «ВИА Гра», та самая «черненькая» Надежда Грановская пообщалась с Лерой Кудрявцевой в ее передаче «Секрет на миллион». Очередной выпуск передачи выйдет в эфир только завтра, 21 января, однако ушлые журналисты умудрились узнать много интересного уже сейчас.
Так, Грановская рассказала, как в юности медики поставили ей страшный диагноз. Когда будущей певице сексуального трио было 17 лет, ей отказали ноги. Оказалось,
Надежда страдала от нечеловеческих болей из-за межпозвоночной грыжи. И, несмотря на страдания, Грановская отказалась от операции в надежде, что справится сама.
Разумеется, Лера Кудрявцева не смогла не поднять вопроса о внушительном бюсте жгучей брюнетки. Поинтересовавшись, какой размер груди у Надежды, ведущая услышала в ответ смех. «О, Боже!..», – вздохнула Грановская, которой, по всей видимости, этот вопрос уже набил оскомину.
Впрочем, Кудрявцева не просто так спросила про знаменитые формы Грановской. Когда-то Надежда сказала, то ли в шутку, то ли всерьез, что в свое время ее в «ВИА Гру» взяли не из-за голосовых данных, а из-за физических, напоминает «Вокруг ТВ».
Отметим,
что в этой передаче с Лерой Кудрявцевой уже пообщались экс-коллега Грановской Анна Седокова, актриса Елена Проклова, а также исполнители Дмитрий Маликов, Наташа Королева и Любовь Успенская.
Кстати, одна королева шансона набралась смелости и ответила на вопрос на миллион. Как призналась Успенская, когда ей было 16 лет, она сделала аборт.Еще по этой теме