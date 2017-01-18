У Наташи Королевой сдали нервы на похоронах бабушки

Наташа Королева похоронила свою 94-летнюю бабушку. Популярная исполнительница не смогла сдержать слез во время мрачной церемонии.

Похороны Софии Николаевны Быстрик прошли на Берковецком кладбище. Вместе с Наташей Королевой в последний путь проводить женщину прибыла мать популярной певицы Людмила Порывай и другие родственники.

Отпевали женщину в православном храме апостолов Петра и Павла при кладбище. Могила и гроб утопали в цветах. Сама Наташа держала в руке огромный букет красных роз.

Реклама

Над гробом 94-летней родственницы Королева не выдержала и расплакалась, компетентно сообщает Life.ru. Похоронили женщину рядом с ее мужем Иваном Быстриком. На одном из венков на украинском языке была надпись: «Любимой бабушке от Наталочки и ее семьи». Простившись с бабушкой, певица подошла к могиле отца, Владимира Порывая, умершего в 1993 году, и обняла памятник, передает сайт «Комсомольская правда в Украине».

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Фото и видео смотрите ЗДЕСЬ

Отметим, что всю жизнь родственница певицы прожила в селе неподалеку от Киева. Именитая внучка часто приезжала к ней в гости. Незадолго до смерти бабушка Королевой буквально прославилась на все село, когда дала внучке мудрый совет. «Деточка, бойся красивых мужчин – они гулящие!» – предупредила артистку бабушка.

Напомним, о смерти родственницы сообщила сама Наташа Королева на своей страничке в социальной сети Instagram, опубликовав совместную с бабушкой фотографию, и подписала ее так: «Сегодня в Киеве умерла моя БАБУШКА .....а я не могу прилететь Ее похоронить .....».

Сегодня в Киеве умерла моя БАБУШКА ..... PS: Служба безопасности Украины заявила, что даст разрешение российской певице Наташе Королевой посетить страну в связи с похоронами бабушки! Спасибо, мир не без добрых людей!!! A photo posted by Наташа Королева (@natellanatella) on Jan 17, 2017 at 9:48pm PST

Дело в том, что в октябре прошлого года Наташе королевой неожиданно запретили въезд на территорию Украины. Для певицы и ее престарелой родственницы эта новость стала ударом.

Притом, что Наташа, по ее словам, старалась как можно дольше скрывать негативную информацию. Королева уверена, что именно известие о запрете въезда подкосило ее бабушку.

Однако сразу после смерти родственницы Наташе Королевой позволили прибыть на Украину, чтобы похоронить бабушку. Такое решение вынесла Служба безопасности. Однако разрешение на въезд Наташа Королева получила только на время похорон.

Еще по этой теме