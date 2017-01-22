Лолита: Я накуролесила по полной программе

Лолита
 

Лолита. Фото: RIA Novosti/Scanpix

Певица Лолита накануне своего концерта в Минске поделилась секретами успеха и вспомнила бурную молодость. Она уверена, что себя надо любить и прощать за проступки.

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Лолита известна тем. что никогда не стеснялась своего возраста и без боязни называла эту цифру, какой бы она ни была. Она призналась, что с удовольствием говорит всем, что ей 53 года, потому что никто не дает ей столько.

«Если бы я была развалиной и еле передвигала ноги, тогда бы я думала об этом», – цитирует сайт «Комсомольской правды» в Белоруссии исполнительницу.

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Не стесняется она и бурной молодости.

«Я обычная, но нахимичила в этой жизни столько, что в 53 года можно уже частично позволить себе делиться опытом. Я накуролесила по полной программе, но отношусь к этому с иронией, я люблю свой опыт и перестала негативно говорить о тех, кто его дал. Наоборот, благодарна», –

призналась Лолита.

«Слушайте, у всех были моменты в жизни: напился, сорвался, тошнило, наблудил – себя надо прощать. Иногда полезно и напиться разок, человек не может все время ходить по струнке», – посоветовала певица. Кроме того, уверена она, жизненно важно любить самого себя.

«Поверьте: как только вы начнете себя любить, уберете всех, кто сосет из вас кровь – неважно, муж, подруги или работодатели – вас тут же начнут любить и окружающие. Это случится не сразу, может, понадобится год или два», –

рассказала Лолита.

Также она рассказала как у них проходят ссоры с мужем.

"Да, поругались, а через два часа помирились. Если я не права, подойду и извинюсь: "Димонька, прости меня, пожалуйста!" Он реже бывает неправ.

Всегда есть какое-то мусорное ведро, которое кто-то вовремя не вынес. И что? Это называется жизнь.

Я в счастливом браке уже более семи лет, хотя бывало разное, иногда и кричала: "Все, завтра расходимся!". А через два часа уже и забудем: "Лолуся, пойдем…" – "Димуся, пойдем!...", – поделилась Лолита.

Закулисье второго дня фестиваля «Лайма Вайкуле. Юрмала. Рандеву» (2016)

Фото: Закулисье второго дня фестиваля «Лайма Вайкуле. Юрмала. Рандеву» (2016)0

Закулисье третьего дня фестиваля "Лайма Вайкуле. Юрмала. Рандеву" (2016)

Фото: Закулисье третьего дня фестиваля "Лайма Вайкуле. Юрмала. Рандеву" (2016)0

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