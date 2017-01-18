Без комплексов: Певица Слава не стесняется располневшей фигуры в купальнике

 

Фото: instagram.com

Звезда смело демонстрирует округлившиеся формы на пляже. Российская певица Слава расслабилась во время отдыха и поправилась на пять килограммов. Артистка устроила праздник живота на Мальдивах и перестала ограничивать себя в еде.

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Знаменитые девушки, как известно, очень строго следят за питанием и больше всего на свете боятся прибавить в весе. Едва почувствовав, что у них появились лишние килограммы, звезды жутко переживают и прилагают максимум усилий для того, чтобы стрелка весов поползла вниз.

Пожалуй, в число таких борцов за стройность и субтильность с недавнего времени перестала входить певица Слава.

В эти дни вокалистка вместе с гражданским мужем Анатолием Данилицким и младшей дочкой Антониной отдыхает на Мальдивах.

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Психанули и нарядились !!!!

Фото опубликовано SLAVA (@nastya_slava)

Во время долгожданного отпуска звезда решила полностью расслабиться и получить от каникул на берегу Индийского океана максимум удовольствий, в число которых, несомненно, входит и вкусная еда. Певица Слава призналась, что поправилась на целых пять килограммов. Но похоже, ее это совсем не беспокоит, а наоборот, веселит. Исполнительница хита «Одиночество – сволочь» пребывает в прекрасном расположении духа.

Плюс 5 кг!все прекрасно!все худеют ,а я вкусненько и много кушаю!!!!😋😘

Фото опубликовано SLAVA (@nastya_slava)

«Плюс 5 кг! Все прекрасно! Все худеют, а я вкусненько и много кушаю!» - радостно сообщила Слава под снимком, запечатлевшим ее возлежащей в беседке на берегу океана.

Поклонники поддержали певицу в ее стремлении не быть похожей на худосочных красоток. Они называют Славу шикарной женщиной и утверждают, что появившиеся за время отдыха килограммы ничуть ее не портят.

«Шикарную женщину ничего не испортит. Ничего скидывать вам не надо!» «Очень красивое тело, надоели корюшки сушеные», «И правильно делаете! Фигура потрясающая!», «Вы всегда секси!», «Да такую красоту и плюс десять 10 не испортят», «При вашем росте плюс пять килограммов - это не страшно», «Какая вы потрясающая!» - восхищаются формами певицы ее подписчики.

Обжоры!!!!

Фото опубликовано SLAVA (@nastya_slava)

Стоит отметить, что Слава пропагандирует естественность во всем. Несмотря на критику со стороны недоброжелателей, артистка не стесняется выкладывать в социальных сетях снимки без макияжа или после бессонной ночи. К тому же, звезда не обращает внимания, что многие жестко высказываются по поводу ее фигуры.

«Как меня достали все эти современные стереотипы худых пухлогубых кукл! Я люблю есть, пить и ненавижу заниматься спортом! Я любима любимым, семьей, детьми и страной! Хватит худеть! Живем и кайфуем», -

такой позиции придерживается поп-исполнительница.

Я полетела!!!всем пока!!!😂😂😂

Фото опубликовано SLAVA (@nastya_slava)

Типо так красиво сплю!😂😘😎

Фото опубликовано SLAVA (@nastya_slava)


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