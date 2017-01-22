Мадонна выступает на массовой акции протеста в Вашингтоне
 

Мадонна выступает на массовой акции протеста в Вашингтоне. Фото: REUTERS/Scanpix

Во время выступления на массовой акции протеста в Вашингтоне Мадонна дважды матом обругала президента США Дональда Трампа. Речь разъяренной певицы транслировал в прямом эфире телеканал CNN.

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«Потребовался этот ужасающий момент темноты, чтобы разбудить США», – сказала Мадонна пришедшим на «Марш женщин», добавив нецензурное выражение. Аналогичным оборотом поп-звезда «послала» Трампа, отметив, что раздумывала над тем, чтобы взорвать Белый дом.

После этих слов телеканал решил прервать трансляцию, а ведущие извинились перед зрителями за выражения певицы.

«Это Мадонна, мы не знали, что она собиралась сказать», – попыталась оправдаться ведущая.

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Через несколько минут трансляция была восстановлена. В ходе дальнейшего выступления Мадонна спела свою песню Express Yourself, в которой изменила текст на ругательства в адрес президента Трампа, а также призвала к «революции любви».

Митинг против главы Белого дома собрал около полумиллиона человек. На «марше», помимо Мадонны, выступили певица Алиша Киз, режиссер Майкл Мур, актриса Скарлетт Йоханссон и другие звезды Голливуда.

Однако далеко не все американские артисты поддерживают акции против нового президента США. Так избрание Трампа главой Белого дома привело к скандалу в одной из звездных семей.

Актер Стивен Болдуин призвал старшего брата Алека перестать пародировать Дональда Трампа.

По словам артиста, это было «забавно», но дразнить нового президента больше не стоит. Будучи сторонником Трампа, Стивен Болдуин отметил, что люди «тихо проголосовали» за республиканца, потому что поверили в него, поэтому настала пора дать ему возможность объединить страну.

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