Пугачева: Я знаю имя заказчика моей травли

Алла Пугачева
 

Алла Пугачева. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Алла Пугачева считает, что петиция против формата новогоднего телевидения – дело рук ее личных врагов, которым невыгодно, чтобы она вернулась на сцену. Примадонна даже знает имя того, кто вовлек ее в скандал.

Еще по этой теме

Разоблачать заказчика Пугачева пока не стала, отметив, что до петиций ей нет никого дела.

«Прекрасно знаете, что это – заказуха», — сказала певица, отвечая на вопрос съемочной группы программы «Ты – не поверишь».

Журналисты атаковали Пугачеву вопросами перед премьерой фильма Андрона Кончаловского «Рай». На кинопоказ Примадонна приехала с Максимом Галкиным. Пара не стремилась общаться с прессой, муж Пугачевой даже посоветовал журналистам снимать других артистов.

Реклама

Как сообщалось ранее, в начале января на сайте Change.org появилась петиция, в которой автор Вадим Манукян обращается к Константину Эрнсту с просьбой улучшить качество новогоднего эфира в 2018 году.

Отдельным пунктом в его жалобе была критика в сторону Аллы Пугачевой, которая якобы заполонила собой едва ли не все праздничные программы.

Крещенская вода,это чудо!!!

Фото опубликовано ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Между тем, согласно данным медиаисследований, каждый четвертый россиянин предпочел встретить Новый год в компании с Примадонной. 1 января в первый час после полуночи 26,7% россиян смотрели «Первый канал», а 26,9% – «Россию 1».

На сторону Пугачевой встали многие артисты. Так, певец Александр Серов высказался по поводу участия Примадонны в многочисленных новогодних программах. По мнению артиста, недоброжелателям стоит как можно быстрее оставить в покое певицу.

«Я запрещаю трогать Пугачеву! Это достояние республики number one! Она спела столько шлягеров, сколько некоторые наши исполнители и представить не могут. Ее имя – реликвия для народа», –

заявил артист.

Еще по этой теме
Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей

Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей

Алла Пугачева ответила на требования россиян «убрать» ее из эфира

Алла Пугачева ответила на требования россиян «убрать» ее из эфира

Режиссер о Пугачевой: Я был в ужасе два месяца

Режиссер о Пугачевой: Я был в ужасе два месяца


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Liepāja, 100000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 49000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR

reklama.vesti.lv

Авдотья Смирнова откровенно заговорила о жизни с Чубайсом Wo&Men

Авдотья Смирнова откровенно заговорила о жизни с Чубайсом

Американские ученые вырастили сложный искусственный мозг Hi-Tech

Американские ученые вырастили сложный искусственный мозг

Водитель выжил, вылетев из перевернувшейся пять раз машины Новости

Водитель выжил, вылетев из перевернувшейся пять раз машины

«Тебя посадят, а ты не воруй!» Или миллионы евро доносчикам Новости

«Тебя посадят, а ты не воруй!» Или миллионы евро доносчикам

Ксения Собчак удивила мастер-классом по грудному вскармливанию Wo&Men

Ксения Собчак удивила мастер-классом по грудному вскармливанию

Певцы

Российские исполнители

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
37 500 EUR
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Гризинькалнс
Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
Продают Квартиры Центр
Продают Квартиры Центр 118 800 EUR
Продают Земля Марупская волость
Продают Земля Марупская волость 57 500 EUR
Продают Квартиры Саркандаугава
Продают Квартиры Саркандаугава 8 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PĀRDOŠANAS DIREKTORA VIETNIEKU/- ...
PĀRDOŠANAS DIREKTORA VIETNIEKU/- ...
ELEKTRIĶI-MEHĀNIĶI
ELEKTRIĶI-MEHĀNIĶI
GALVENAIS/-Ā GRĀMATVEDIS/-E
GALVENAIS/-Ā GRĀMATVEDIS/-E
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 