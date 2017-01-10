Пугачева: Я знаю имя заказчика моей травли

Алла Пугачева считает, что петиция против формата новогоднего телевидения – дело рук ее личных врагов, которым невыгодно, чтобы она вернулась на сцену. Примадонна даже знает имя того, кто вовлек ее в скандал.
- Алла Пугачева обратилась к россиянам за помощью 21 января 2017 г.
- Решение принято: Фадеев нашел спасение от огоньков с Пугачевой 20 января 2017 г.
- Красота вне времени! Пугачева показала, как выглядит без макияжа 20 января 2017 г.
- Алла Пугачева спасла Жанну Агузарову из психбольницы 19 января 2017 г.
- Сергей Зверев опубликовал ролик с матерящейся Аллой Пугачевой 18 января 2017 г.
- Резник об «огоньках» с Пугачевой: Это кощунство! 18 января 2017 г.
- Внезапно: Зачинщик травли Пугачевой просит у нее прощения 16 января 2017 г.
- Константин Эрнст оправдался за Аллу Пугачеву в новогоднем эфире 14 января 2017 г.
Разоблачать заказчика Пугачева пока не стала, отметив, что до петиций ей нет никого дела.
«Прекрасно знаете, что это – заказуха», — сказала певица, отвечая на вопрос съемочной группы программы «Ты – не поверишь».
Журналисты атаковали Пугачеву вопросами перед премьерой фильма Андрона Кончаловского «Рай». На кинопоказ Примадонна приехала с Максимом Галкиным. Пара не стремилась общаться с прессой, муж Пугачевой даже посоветовал журналистам снимать других артистов.
Как сообщалось ранее, в начале января на сайте Change.org появилась петиция, в которой автор Вадим Манукян обращается к Константину Эрнсту с просьбой улучшить качество новогоднего эфира в 2018 году.
Отдельным пунктом в его жалобе была критика в сторону Аллы Пугачевой, которая якобы заполонила собой едва ли не все праздничные программы.
Между тем, согласно данным медиаисследований, каждый четвертый россиянин предпочел встретить Новый год в компании с Примадонной. 1 января в первый час после полуночи 26,7% россиян смотрели «Первый канал», а 26,9% – «Россию 1».
На сторону Пугачевой встали многие артисты. Так, певец Александр Серов высказался по поводу участия Примадонны в многочисленных новогодних программах. По мнению артиста, недоброжелателям стоит как можно быстрее оставить в покое певицу.
«Я запрещаю трогать Пугачеву! Это достояние республики number one! Она спела столько шлягеров, сколько некоторые наши исполнители и представить не могут. Ее имя – реликвия для народа», –
заявил артист.Еще по этой теме