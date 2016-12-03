«Патриотичный» Стас Михайлов поразил своим роскошным дворцом

Пользователи соцсетей сейчас активно обсуждают выпуск передачи «Пока все дома», показанный на «Первом канале» 22 января 2017 года, где телеведущий Тимур Кизяков пришел в гости к певцу Стасу Михайлову.

Блогеров поразило невероятно роскошное убранство особняка звезды. При этом Стас Михайлов с женой и детьми принимал Тимура Кизякова в огромном обеденном зале с мраморным столом, выдав телеведущему одноразовые белые тапочки.

Некоторые пользователи тут же принялись шутить, что секрет успеха певца заключается в популярности его творчества, а

другие указали на патриотизм Михайлова, котрый по ходу передачи несколько раз подчеркнул, что любит Россию, а у его дочерей «нет другого предназначения», кроме как «вырасти настоящими женщинами, уметь готовить и состояться как жена и мать».

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Жена Стаса Михайлова рассказывает, что их дочь большая патриотка и фанатка Путина, хотя гражданка Британии и в Лондоне живет.— водка и мельдоний (@treugolny_hui) 22 января 2017 г.

В конце программы певец подарил Кизякову икону и дорожную Библию. В ответ тот пожелал семье столько детей, сколько сможет позволить здоровье.

Отметим, что пять лет назад «Пока все дома» уже снимали в гостях у Стаса Михайлова, но тогда все выглядело гораздо скромнее.

Судя по публикациям дочери Стаса Михайлова Иванны, съемки проекта прошли около двух месяцев назад.

Фото опубликовано ИВАНКА (@ivannamikhaylova) Дек 3 2016 в 8:51 PST

Напомним, в августе прошлого года организатор концерта Стаса Михайлова в Керчи упрекнул артиста в жадности. По словам бизнесмена певец якобы потратил 500 тысяч рублей на аренду личного вертолета, на котором добирался до места проведения шоу.

«Здесь люди получают по восемь тысяч пенсию, а он получает за один выход полтора миллиона — и ему мало», — подытожил он.

Директор Михайлова в ответ обвинил организаторов концерта в растрате средств и продаже поддельных билетов.

































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