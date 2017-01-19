Шокирующее видео: Тимати учит трехлетнюю дочь серфингу и знакомит с крокодилами

Зимние каникулы российский рэпер проводит со своей трехлетней дочкой Алисой. По мере развития девочки у них с отцом появляются новые развлечения. Так, Тимати решил взять малышку вместе с собой на серфинг!

Если не стоять, то лежать на доске Алиса уже может.

Накатавшись на волнах, рэпер вместе с дочкой и своей матерью — Симоной, которая и занимается воспитанием девочки, отправился смотреть на крокодилов. Девочке даже разрешили покормить обезьян с рук, что, похоже, стало для ребенка потрясением.

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А мы продолжаем наше путешествие по Жизни!😉🏝🐒🐊 Видео опубликовано simona280 (@simona280) Янв 21 2017 в 10:33 PST

Учимся любить океан, правильно им пользоваться, понимать и не бояться волны. Фото опубликовано Black Star (@timatiofficial) Янв 18 2017 в 4:37 PST

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