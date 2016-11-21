Материнство Собчак: первая фотосессия ее сына, няня и танцы в караоке до утра

Родные и близкие рассказали, как появление ребенка изменило российскую звезду. По словам бабушки Платона, Людмилы Нарусовой Ксения читает много литературы о развитии детей. Друзья телеведущей отметили, что после рождения наследника она стала еще активнее и веселее.

На прошлой неделе 35-летняя телеведущая и ее супруг Максим Виторган отметили два месяца со дня рождения первенца – Платона. Мальчик появился на свет 18 ноября в престижном подмосковном госпитале «Лапино».

Родные и близкие звездной пары рассказали «СтарХиту»,

на кого похож малыш, как его появление изменило жизнь Собчак и кто ей помогает ухаживать за ребенком.

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БАБУШКИНА РАДОСТЬ

Незадолго до рождения сына Собчак и Виторган переехали в просторный загородный особняк в подмосковном поселке «Горки-8». Свежий воздух, природа, охраняемая территория – здесь есть все, чтобы наследник знаменитой пары чувствовал себя комфортно. Часть забот по воспитанию маленького Платона взяла на себя и мама Ксении – Людмила Нарусова, сейчас она живет вместе с дочерью и зятем.

«Каждый месяц мы отмечаем день рождения внука, для нас это всегда большой праздник»,– рассказывает «СтарХиту» Людмила Борисовна. – На прошлой неделе тоже собрались всей семьей, посидели. Я в основном дарю Платоше игрушки, на два месяца купила ему развивающие слух, внимательность, зрение погремушки. Конечно, все ребенка балуют, задаривают.

Мальчик у нас не капризный, достаточно спокойный, все крики – только по делу».

Первая прогулка!:)) И сразу семейная драка "Кто повезёт коляску?!!":))))) @silvercrossrussia ❤️😉 Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Дек 3 2016 в 1:31 PST

Счастливая бабушка также отметила, что Ксения отлично справляется с воспитанием первенца.

«Она большая молодец,– продолжает Нарусова. – Конечно, я даю ей много советов, но не учу, свое мнение не навязываю. Дочь читает огромное количество литературы о том, как развивать малыша, как за ним ухаживать.

Сейчас много инновационных методик, больших умных книг. Я же с удовольствием во всем помогаю: гуляю с внуком, укачиваю его, пеленаю. Помимо меня есть еще и няня – она приходит не каждый день, а по мере необходимости. Мы очень тщательно ее подбирали».

Спустя месяц с момента появления малыша на свет Собчак устроила Платону первую в его жизни фотосессию – чтобы запечатлеть кроху для семейного архива. Телеведущая доверила сына одному из лучших московских фотографов новорожденных – Эстер Гельман.

Среди ее звездных клиенток – Елена Перминова, Галина Юдашкина, Анастасия Винокур, Тата Бондарчук и многие другие. Обычно Эстер проводит съемку на 14-й день после рождения малыша, когда ребенок еще много спит. А для самых капризных предусмотрительный фотограф готовит три чемодана успокаивающих гаджетов и «нарядов» из кашемировых одеял. На выходе родители получают не просто памятные карточки, а целую красиво оформленную книгу.

ВЕСЬ В ОТЦА

По словам бизнес-леди Снежаны Георгиевой, Ксения в новой роли чувствует себя уверенно и комфортно.

«Она стала еще активнее, веселее, – делится со «СтарХитом» Снежана. – Конечно, как и все молодые мамочки, Ксюша немного не высыпается, но это ничего, каждый через это проходит. Видимся мы достаточно часто, как и прежде, на различных модных мероприятиях. Она даже показывала мне фотографии сыночка.

Я тут же заметила, что Платон, конечно, абсолютно папин сын – очень похож на Максима чертами лица. Сказала ей об этом, она улыбнулась и согласилась. Само собой, малыш еще будет меняться со временем.

Все, естественно, буквально заваливают Ксению подарками, одеждой для новорожденного, но я вручила ей вещи более значимые и дорогие, которые пригодятся маме и малышу в будущем».

Муж следит 😎#подприцелом Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Янв 16 2017 в 9:50 PST

Все окружение телеведущей, главного редактора одного из журналов отмечает, что, став матерью, она изменилась в лучшую сторону.

«У Ксюши немного поменялась манера общения с сотрудниками, – поделился со «СтарХитом» шеф-редактор модного глянца Эдуард Дорожкин.

– Она и так никогда не повышала на коллег голос, а после рождения малыша стала еще мягче. Всегда старается ответить на интересующий вопрос, а если нужна помощь – с радостью ее окажет.

Вообще я думал, что Ксения после родов будет раньше уходить с работы. Однако нет. Она много времени проводит в редакции. У нас есть такой момент, как «рабочий час» – планерка, на которой мы решаем сложные вопросы по номеру. Ксюша предлагает огромное количество креативных идей, проектов. Малыш – стимул для нее больше и качественнее работать».

Еще одна подруга звезды, владелица сети элитных бутиков Айсель Тру­дел, отметила, что в последнее время они с Ксенией стали реже видеться – та очень много времени посвящает новорожденному.

«Если раньше она стремилась все успеть за день, то сейчас стала спокойнее, размереннее. Вместе с тем Ксения сохранила остроту ума. Лю­бит делиться с друзьями новостями о сыне», – сказал «СтарХиту» коллега Собчак, журналист и писатель Михаил Зыгарь.

А видно что вместе одевались:))))) wearing @esterabnerofficial dress and @j_point jewellery Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Ноя 29 2016 в 2:01 PST

Однако полностью отказываться от светских мероприятий и вечеринок телеведущая не стала. Вместе с су­пругом она посещает кинопремье­ ры, модные показы, читает лекции в разных городах о том, как добиться успеха, и, конечно, иногда позво­ляет себе повеселиться с друзьями.

Недавно за 24 часа Собчак успела по­ бывать аж на трех мероприятиях – поздравить с днем рождения подругу Полину Юмашеву, провести Старый Новый год в Центральном доме ли­тераторов и зажечь после этого с друзьями в караоке «Ля Музон».

«Мы с Ксенией давно друг друга знаем, – поделился со «СтарХитом» один из участников вечеринки актер Сергей Рост. – Она ко мне подошла, обняла, сказала, что очень рада видеть. Также мы часто встречаемся в особняке Спиридонова в Санкт-Петербурге на мероприятиях, где помогает детям-аутистам.

В этот вечер мы переместились в караоке узкой компанией друзей с другого мероприятия, веселились до утра. Ксения постоянно пела дуэтом с другом песни «Ленинграда».

Особенно комично в ее исполнении смотрелась композиция «Москва, по ком звонят твои колокола?», где есть строчка «Никто не выжил – все сгорели, все Pussy, Путин и Собчак».

В этот момент она пела с особенно смешной интонацией, все аж покатились со смеху. Максим Виторган тоже, как оказалось, прекрасно солирует. Он даже исполнил песню на украинском языке известной группы «Океан Эльзы», что для меня лично стало большим удивлением».

Молодые родители находят время не только на работу и развлечения, но и на то, чтобы поддерживать себя в прекрасной форме. Ксению ча­сто можно встретить на лыжне близ Лазутинской трассы и в бассейне фитнес­-центра World Class Жуков­ка. Максим не отстает от супруги – он занимается в студии PRO Trener – благодаря тренировкам актер на­мерен сбросить лишний вес и тем са­мым кардинально изменить свое ам­плуа в сфере кино.

МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ

Ксения и Максим стараются давать самое лучшее двухмесячному сыну уже с детства. Родители задаривают малыша самыми качественными ве­щами.

«Еще до появления Платоши они сделали ремонт в детской комнате в доме,– рассказал «СтарХиту» друг пары Владислав.– Мебель выбирали вместе. На семейном совете сразу решили, что спальня малыша будет в светлых и пастельных тонах. Выбра­ли для мальчика деревянные шкаф­чики и гардеробную белого цвета с мультяшными картинками. Ксе­ния заполнила комнату плюшевы­ми игрушками.

Например,

у Платона есть развивающий коврик «Остров поющей обезьянки» и говорящая уточка. Для прогулки у малыша сразу две коляски: одна предназначена для теплого времени года, другая – зимняя.

Когда у мальчика был пер­вый день рождения – один месяц, – родители подарили ему ювелирный браслет Louis Vuitton».

Друзья также балуют наследника знаменитой пары.

«Конечно, Ксению и Максима ничем не удивить, но все делают им щед­рые подарки,– продолжает Владислав. – Например, модель Наталья Во­дянова устроила ему сюрприз. Через друзей передала Ксюше коробку, там были поздравления и презент марки Baby Dior. Наталья очень ждет встре­чу с Ксюшей, они дружат семьями.

Несмотря на то, что Платон еще маленький, ему дарят подарки на будущее. Например, у него уже есть боль­шая игрушечная пожарная машина на пульте управления и одежда известных брендов – «Даниэль», «Кри­стоф Лемэр».

Кроме того, сейчас пара заканчивает ремонт в московской квартире на Са­довом кольце, где также будет комна­та для их маленького наследника. В данный момент там идут последние приготовления детской Платона.

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