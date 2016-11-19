Папина копия! Супруга Игоря Николаева впервые показала дочь

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова
 

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: instagram.com

Артисты решили больше не скрывать малышку от посторонних глаз. Между поклонниками музыкантов разгорелся спор, на кого похожа девочка. Игорь Николаев и Юлия Проскурякова души не чают в маленькой Веронике.

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Певица Юлия Проскурякова чуть больше года назад впервые стала мамой. Она подарила своему супругу Игорю Николаеву дочь Веронику. Счастливые родители не раз признавались, что с появлением малышки на свет их жизнь полностью переменилась. Теперь они делают все, чтобы их ребенок рос в атмосфере любви и заботы.

Юлия Проскурякова вызывает невероятную симпатию у своих фолловеров.

Недавно артистка перестала скрывать личико маленькой Вероники. Фанаты с удовольствием рассматривали снимок, на котором запечатлена малышка. Некоторые даже спорят, на кого она больше похожа – на маму или на папу.

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«Жалко, кучеряшки от папы не предались», «Ой, папин профиль!», «Красотка. Папина копия», «Ой, как доченька на Игоря похожа. Ребенок - просто солнце», «Мы уже соскучились по вашей доченьке в ленте! Такая она лапонька - Вероничка!» - писали поклонники.

Радость моя! Доченька❤ #дочкавероничка

Фото опубликовано Юлия Проскурякова (@uliaveronika)

Юлия и Игорь стараются по-разному удивлять малышку. Проскурякова рассказала своими поклонниками, что приготовила для девочки приятный сюрприз. Специально для нее она спела в дуэте с другой исполнительницей Еленой Есениной трогательную композицию, адресованную дочерям.

«Не так давно я написала песню, особенную песню, пожалуй, одну из главных в своей жизни. Посвятила я ее моей дочке Серафиме.

Мы с прекрасной Юлией Проскуряковой – она тоже молодая мама маленькой Вероники – записали дуэт. Премьера песни состоится на концертах потрясающего музыканта Игоря Николаева: 8 марта в Санкт-Петербурге и 10 марта в Москве», - сделала Проскурякова репост публикации своей приятельницы.

Подписчики с удовольствием внимают советам Проскуряковой по воспитанию детей, которыми она делится в микроблоге, а также восхищаются ее прекрасными отношениями с супругом. Певица, в свою очередь, старается быть предельно откровенной с поклонниками.

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