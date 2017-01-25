Памела Андерсон оденет Меланию Трамп в российскую шубу

Жене американского президента подойдет искусственный мех, считает актриса. Но сделанный в России.

Актриса и модель Памела Андерсон озаботилась гардеробом первой леди Америки Мелании Трамп.

«Я собираюсь послать ей одну из своих российских экошуб в качестве подарка, потому что сейчас занимаюсь дизайном мехов в России», –

цитирует The Hill Андерсон, выступившую на мероприятии организации «Люди за этичное обращение с животными» (PETA) в Вашингтоне.

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Оригинал читайте ЗДЕСЬhttp://thehill.com/blogs/in-the-know/in-the-know/315913-pamela-anderson-plans-to-give-russian-faux-fur-to-melania-trump

Памела не носит натуральный мех и просит об этом окружающих. Чтобы не бросать слов на ветер, она не единожды раздевалась для рекламной кампании PETA «Лучше ходить голой, чем носить мех». А на недавней пресс-конференции в Москве актриса призналась:

«Я давно не ношу настоящие меха, потому что это перестало быть гламурным. Это старомодно, скучно и не представляет собой ничего волнующего. Предпочитаю экомех – он очень теплый и более шикарный, чем натуральный».

Звезда предложила обществу есть меньше мяса и чаще думать о животных, а заодно пояснила, почему решила заняться производством экомеха именно у нас. «Я очень люблю Россию и рада, что я здесь. Россия – прогрессивная страна в области защиты окружающей среды», – заявила Андерсон.

Возможно, шубка от Памелы пригодится Мелании, ведь до сих пор не понятно, кто будет одевать первую леди.

Напомним, что дизайнер ее предшественницы Мишель Обамы опубликовала в Twitter открытое письмо о том, что «риторика расизма, сексизма и ксенофобии», якобы развязанная Дональдом Трампом в ходе предвыборной кампании, несовместима с ценностями, которыми она руководствуется. В связи с этим Софи Телле отказалась шить для Белого дома и призвала коллег по цеху последовать ее примеру.

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