Ольга Бузова шокировала стоимостью своего выступления с одной песней

Как известно, в Сети много групп, которые разоблачают знаменитостей. И недавно «агентам» удалось выяснить, сколько просит Ольга Бузова за выступление на вечеринке.
- Ольга Бузова возмутила фанатов эротическим видео с крыши 23 января 2017 г.
- Дмитрий Нагиев заговорил об отношениях с Ольгой Бузовой 18 января 2017 г.
- Дмитрий Тарасов впервые высказался о разводе с Ольгой Бузовой 17 января 2017 г.
- Бывший бойфренд Ольги Бузовой попытался унизить ее в эфире 17 января 2017 г.
Представитель Бузовой сообщил, что это обойдется заказчикам в 700 тысяч рублей (около 11 тысяч евро - Прим. ред.). При этом он уверяет, что Ольга не поет под фонограмму, а выступает только «живьем».
Стоит учесть, что у нее всего одна раскрученная песня «Под звуки поцелуев». Такими темпами Ольга скоро затмит самого Филиппа Киркорова.
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