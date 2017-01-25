Ольга Бузова шокировала стоимостью своего выступления с одной песней

Как известно, в Сети много групп, которые разоблачают знаменитостей. И недавно «агентам» удалось выяснить, сколько просит Ольга Бузова за выступление на вечеринке.

Представитель Бузовой сообщил, что это обойдется заказчикам в 700 тысяч рублей (около 11 тысяч евро - Прим. ред.). При этом он уверяет, что Ольга не поет под фонограмму, а выступает только «живьем».

Стоит учесть, что у нее всего одна раскрученная песня «Под звуки поцелуев». Такими темпами Ольга скоро затмит самого Филиппа Киркорова.

Реклама

Еще по этой теме