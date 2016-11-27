Известная российская актриса разрыдалась в прямом эфире из-за побоев мужа

Елена Ксенофонтова
 

Елена Ксенофонтова. Фото: Кадр из фильма

Актриса поделилась душещипательной историей о домашнем насилии. Долгое время Елена предпочитала не делиться с общественностью страшными событиями из своей жизни. Лишь недавно Ксенофонтова решила заговорить на больную для нее тему.

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Актриса Елена Ксенофонтова редко делится с общественностью подробностями личной жизни. До недавнего времени женщина хранила молчание по поводу расставания с гражданским мужем, юристом Александром.

Однако на днях Елена решила, что настало время раскрыть всю правду о своих отношениях с экс-возлюбленным. Ксенофонтова призналась, что воюет с ним за общего ребенка и квартиру.

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В прямом эфире программы «Время покажет» знаменитость впервые заговорила о домашнем насилии. Елена также заявила, что подвергалась ему еще в детстве.

«Я долгие годы жила с человеком, который избивал мою маму и избивал нас всех. Это мой отчим. Я помню маму избитой до такой степени, что я не могла найти ее лицо. Мы писали заявления, его забирали, он договаривался.

Он был очень уважаемым человеком, через какое-то время его отпускали, и он приходил домой еще более озлобленным… Моя мама долгое время не могла найти управу на мужа. На то, чтобы отчима отселили, ушли долгие годы. У меня, моих сестры и брата были сломлены психика и жизнь», – рассказала актриса сквозь слезы.

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Фото опубликовано Елена Ксенофонтова (@elena_ksenofontova_official)

Затем Ксенофонтова поведала о том, что ей пришлось пережить в гражданском браке с юристом Александром. «Прошли годы. Я успешный человек, у меня все хорошо. По крайне мере, я живу так, чтобы всем это казалось. 26 декабря 2016 года в Пресненском суде мне вынесли приговор. За то, что я «избила» мужа. Во главе угла стоит квартира, в которой мы жили. У нас есть дочь, мы прожили достаточно много лет, но в какой-то момент отношения разрушились.

Когда я заявила, что мы больше не будем жить, и попросила уйти, он сказал: «Ты что-то не поняла. Уйдешь ты. Если ты рыпнешься, я тебя уничтожу», –

поделилась актриса.

Елена также рассказала о шокировавшем зрителей случае, произошедшем год назад. Тогда гражданский муж чуть не лишил ее жизни после размолвки.

«Он вошел в спальню, схватил меня за лицо и горло, бросил меня на кровать, сел сверху… Он служил в ВДВ. Зажал руки и грудную клетку, начал угрожать. Я начала задыхаться, пыталась крикнуть о помощи, потому что мы были не одни дома. Он пытался душить, я отбивалась. Когда я это делала, поцарапала ему лицо руками», – рассказала актриса.

В данный момент Елена глубоко сожалеет о том, что сразу не обратилась в полицию. Ее экс-возлюбленный первым написал заявление, за что Ксенофонтовой позднее вынесли приговор.

«Это была большая ошибка… Мне нужно было возвращаться домой и продолжать жить в одной квартире с человеком, которого я панически боялась. Мне нужно было сохранить психику детей, я не хотела наказывать человека. Но он пошел и сделал это», – поведала Ксенофонтова, рыдая.

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