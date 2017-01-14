Бабушка Натальи Водяновой произвела фурор

Наталья Водянова
 

Наталья Водянова. Фото: Vyacheslav Prokofyev/TASS/Scanpix

Наталья Водянова опубликовала трогательную фотографию. На снимке она запечатлена со своей бабушкой.

Многодетная мать Наталья Водянова прошлась по подиуму на показе российского дизайнера Ульяны Сергеенко, прошедшего в рамках Недели моды в Париже. Интересно, что Водянову поддержали ее бабушка Лариса и дочь Нева.

Наталья опубликовала трогательную фотографию, на которой запечатлена с родственницами. «Бабунечка 🌹» – коротко подписала снимок Наталья.

Реклама

Многочисленные подписчики российской модели по достоинству оценили ее бабушку. «Очень похожи с бабушкой,одинаковый профиль, берегите и любите пока они с нами», «в профиль даже похожи!», « 😍😍😍😍 милота какая», «Уши одинаковые», «Такие душевные! Похожи очень! Бабушка красотка! И Невушка такая большая уже!!!!», «Вы так похожи!!! Жизнь иногда так странно проявляет свою магию. Возраста нет, только опыт, любовь и красота!» – так звучала лишь часть восторженных комментариев.

Бабунечка 🌹 @ulyana_sergeenko_moscow 📸@afinsky

Фото опубликовано Natalia Vodianova (@natasupernova)

Отметим, что

осенью прошлого года Водянова привозила к бабушке своих именитых подружек: продюсера Яну Рудковскую, модель Наталью Якимчик и дизайнера Ульяну Сергеенко.

90 sec before the show @ulyana_sergeenko_moscow 💃🙅⏱ 📸 @afinsky

Фото опубликовано Natalia Vodianova (@natasupernova)

Об этом также стало известно благодаря аккаунту Водяновой, куда модель выложила фото из бабушкиного дома. Родственница Натальи запечатлена с вышивкой на коленях.

Бабушка приехала! 👏🏻😍🤗👵🏻 Granny is in the house!

Фото опубликовано Natalia Vodianova (@natasupernova)

Журналисты знают о Ларисе Гавриловне не понаслышке. Летом прошлого года бабушка рассказывала о частной жизни модели.

«В их доме очень добрая атмосфера – тон задают отношения Наташи и Антуана.

Ее возлюбленный – настоящий джентльмен, человек очень тонкий и деликатный. Каждый раз, когда я выходила к ужину в столовую, он обязательно отодвигал для меня стул. А как он нежен с внученькой! Дети видят эту любовь и впитывают такую модель поведения.

Кстати, с Лукасом, Невой и Виктором, детьми от Джастина Портмана, у Антуана отношения очень добрые. При этом с родным отцом дети видятся каждые каникулы. Вот и сейчас, когда занятия в школе закончатся, они собираются к нему в гости в Уругвай. У Джастина ранчо на берегу океана, дети обожают проводить там время», – сообщила бабушка модели.

Еще по этой теме
Обидчику сестры Натальи Водяновой вынесен вердикт

Обидчику сестры Натальи Водяновой вынесен вердикт

Билан и Водянова поддержали особых детей в клипе на песню «Не молчи»

Билан и Водянова поддержали особых детей в клипе на песню «Не молчи»

Тетя Натальи Водяновой с 14 детьми стала бомжом

Тетя Натальи Водяновой с 14 детьми стала бомжом


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 81100 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 49000 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 5250 EUR

reklama.vesti.lv

Норвежку признали самой привлекательной пожарной в мире Wo&Men

Норвежку признали самой привлекательной пожарной в мире

Парень разбился при попытке пройти по проводам между домами Hi-Tech

Парень разбился при попытке пройти по проводам между домами

СГД: работодатели и работники не мотивированы платить налоги Новости

СГД: работодатели и работники не мотивированы платить налоги

NASA показало видео посадки на Плутон Hi-Tech

NASA показало видео посадки на Плутон

Тело пропавшего мужчины обнаружили в Литве на 11-й день поисков Новости

Тело пропавшего мужчины обнаружили в Литве на 11-й день поисков

Супермодели

Знаменитости

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
37 500 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
64 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Гризинькалнс
Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
Продают Квартиры Центр
Продают Квартиры Центр 118 800 EUR
Продают Дом, Юрмалe
Продают Дом, Юрмалe 305 000 EUR
Продают Земля Айнажи
Продают Земля Айнажи 8080 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
EKSPORTA MENEDŽERI
EKSPORTA MENEDŽERI
PĀRDOŠANAS MENEDŽERIS/-E (EIRO ...
PĀRDOŠANAS MENEDŽERIS/-E (EIRO ...
MĀRKETINGA SPECIĀLISTU/-I
MĀRKETINGA SPECIĀLISTU/-I
JAUNĀKO ERP PROGRAMMĒTĀJU
JAUNĀKO ERP PROGRAMMĒTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 