Неожиданные подробности свадьбы Меладзе

Появились неожиданные подробности свадьбы дочери Валерия Меладзе Инги. Оказалось, девушка отказалась от подвенечного наряда, предпочтя ему брюки.

14 января старшая дочь популярного исполнителя Валерия Меладзе Инга вышла замуж. Ее избранником стал финансист (по другой информации – журналист ближневосточного телеканала Al Jazeera) из Великобритании Нори Вергизе. О свадьбе стало известно лишь после того, как Инга опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию с бракосочетания.

Кстати, одним снимком счастливая жена не ограничилась.

Новоиспеченная супруга выложила свежую фотографию, на которой молодожены засняты выходящими из здания. Примечательно, что Инга предпочла классическому подвенечному платью... брюки.

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Literally over the moon #weddingspam #vergladze Фото опубликовано Inga Meladze (@ingameladze) Янв 25 2017 в 11:48 PST

Подписчики немедленно осыпали Меладзе градом поздравлений. «Очень романтично!!!», «Вы клевые😍», «Какая красивая! Так необычно, и просто идеально в то же время выглядишь! Море любви и счастья! Отличный спам, побольше бы такого в ленту❤️», «Поздравляю Ингуль 😘» – прокомментировали трогательное фото подписчики.

Ранее Инга рассказала журналистам о свадьбе.

«Предложение руки и сердца я получила еще в 2015 году. Но пожениться мы решили только сейчас. Церемонию провели в Кембридже, и это не случайно. Мы с Нори здесь учились, десять лет назад именно здесь проходили наши первые с Нори свидания. Но после окончания школы мы редко возвращались сюда», –

сообщила новобрачная журналу HELLO!.

14.01.2017|| Big day, small celebrations Can't wait to do it all over again on a much bigger scale in Octoberrr🌴✨🇲🇦 #vergladze Фото опубликовано Inga Meladze (@ingameladze) Янв 19 2017 в 5:33 PST

Отметим, что на камерной церемонии ни отца Валерия Меладзе ни младшей сестры Софии не было. Однако у них еще будет возможность повеселиться на торжестве. В октябре Инга планирует закатить шикарный праздник в Марракеше.

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