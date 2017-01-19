Неожиданные подробности свадьбы Меладзе

Валерий Меладзе с дочками
 

Валерий Меладзе с дочками. Фото: instagram.com/ingameladze

Появились неожиданные подробности свадьбы дочери Валерия Меладзе Инги. Оказалось, девушка отказалась от подвенечного наряда, предпочтя ему брюки.

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14 января старшая дочь популярного исполнителя Валерия Меладзе Инга вышла замуж. Ее избранником стал финансист (по другой информации – журналист ближневосточного телеканала Al Jazeera) из Великобритании Нори Вергизе. О свадьбе стало известно лишь после того, как Инга опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию с бракосочетания.

Кстати, одним снимком счастливая жена не ограничилась.

Новоиспеченная супруга выложила свежую фотографию, на которой молодожены засняты выходящими из здания. Примечательно, что Инга предпочла классическому подвенечному платью... брюки.

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Literally over the moon #weddingspam #vergladze

Фото опубликовано Inga Meladze (@ingameladze)

Подписчики немедленно осыпали Меладзе градом поздравлений. «Очень романтично!!!», «Вы клевые😍», «Какая красивая! Так необычно, и просто идеально в то же время выглядишь! Море любви и счастья! Отличный спам, побольше бы такого в ленту❤️», «Поздравляю Ингуль 😘» – прокомментировали трогательное фото подписчики.

Ранее Инга рассказала журналистам о свадьбе.

«Предложение руки и сердца я получила еще в 2015 году. Но пожениться мы решили только сейчас. Церемонию провели в Кембридже, и это не случайно. Мы с Нори здесь учились, десять лет назад именно здесь проходили наши первые с Нори свидания. Но после окончания школы мы редко возвращались сюда», –

сообщила новобрачная журналу HELLO!.

Отметим, что на камерной церемонии ни отца Валерия Меладзе ни младшей сестры Софии не было. Однако у них еще будет возможность повеселиться на торжестве. В октябре Инга планирует закатить шикарный праздник в Марракеше.

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