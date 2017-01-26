Вокруг выхода Бузовой в мусульманском платке в Грозном разгорелся скандал

Известная российская телеведущая Ольга Бузова навлекла на себя шквал жесткой критики, решив поделиться фотографиями прогулки в Грозном, для которой выбрала скромный темный наряд и платок, покрывающий голову.
- Ольга Бузова шокировала стоимостью своего выступления с одной песней 25 января 2017 г.
- Ольга Бузова возмутила фанатов эротическим видео с крыши 23 января 2017 г.
- Ольга Бузова полностью разделась для обложки 20 января 2017 г.
- Дмитрий Нагиев заговорил об отношениях с Ольгой Бузовой 18 января 2017 г.
- Дмитрий Тарасов впервые высказался о разводе с Ольгой Бузовой 17 января 2017 г.
Многие расценили облик звезды «Дома-2»
не как уважение к культуре Чечни, а как издевку над образом мусульманской девушки: дескать, теледива, известная откровенными нарядами и раскованным поведением, позволила себе заигрывать с ценностями ислама.
Теперь блог Бузовой ломится от гневных комментариев, некоторые пользователи позволяют себе не только оскорбления, но и едва ли не прямые угрозы. Разумеется, поклонники телеведущей встали на защиту любимицы, но на этот раз натиск критиков особо силен.
Примечательно, что саму Бузову реакция публики, похоже, не смущает: приняв первую волну критики, она разместила аналогичное фото на своей странице.
Еще по этой теме