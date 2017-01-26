Вокруг выхода Бузовой в мусульманском платке в Грозном разгорелся скандал

Ольга Бузова
 

Ольга Бузова. Фото: RIA Novosti/Scanpix

Известная российская телеведущая Ольга Бузова навлекла на себя шквал жесткой критики, решив поделиться фотографиями прогулки в Грозном, для которой выбрала скромный темный наряд и платок, покрывающий голову.

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не как уважение к культуре Чечни, а как издевку над образом мусульманской девушки: дескать, теледива, известная откровенными нарядами и раскованным поведением, позволила себе заигрывать с ценностями ислама.

Теперь блог Бузовой ломится от гневных комментариев, некоторые пользователи позволяют себе не только оскорбления, но и едва ли не прямые угрозы. Разумеется, поклонники телеведущей встали на защиту любимицы, но на этот раз натиск критиков особо силен.

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👸🏻😇Невероятная красота 🙏🏻🙏🏻🙌🏻❤️❤️❤️ захватывает дух🙈

Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86)

Оставлю это здесь ❤️❤️❤️ 🕌 и в своём сердце ❤️🙏🏻

Видео опубликовано Ольга Бузова (@buzova86)

Примечательно, что саму Бузову реакция публики, похоже, не смущает: приняв первую волну критики, она разместила аналогичное фото на своей странице.

🤗🤗🤗 @dm_firdaws ❤️🙏🏻#спасибо 👸🏻💋

Видео опубликовано Ольга Бузова (@buzova86)

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