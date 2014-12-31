Вот это новость! Викторию Боню поздравляют со свадьбой

Виктория Боня и Алекс Смерфит
 

Виктория Боня и Алекс Смерфит. Фото: instagram.com

Модель и телеведущая ответила на слухи о расставании с отцом своей дочери. Она сообщила, что по-прежнему состоит в гражданском браке с сыном миллиардера Алексом Смерфитом. Виктория также пообещала удивить фанатов важной новостью, связанной с ее второй половинкой.

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Светская львица Виктория Боня недавно вернулась из Эмиратов, куда она ездила по приглашению одного бренда одежды. В данный момент женщина находится в Монако. Ранее в Интернете появилась информация о размолвке звезды и ее гражданского супруга Алекса Смерфита.

Некоторые пользователи социальных сетей утверждали, будто сын миллиардера закрутил роман с белокурой моделью Тейлор Ховард.

Они также отмечали, что Виктория и предполагаемая избранница Алекса похожи друг на друга фигурой и прической.

Виктория Боня ознакомилась с многочисленными домыслами общественности и поспешила ответить злопыхателям. Молодая женщина заверила поклонников, что в ее личной жизни все в порядке. Виктория заявила, что она по-прежнему состоит в отношениях с гражданским мужем.

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«Вернулась домой... Милые фанаты (иначе и не назовешь) нашей пары с Алексом, хватит придумывать всякие небылицы. У нас для вас есть сюрприз, о котором мы сообщим на следующей неделе. А пока запаситесь терпением и не ищите то, чего близко нет! Мы вас любим», – поделилась Виктория.

Поклонники Бони тут же начали обсуждать, что она имела в виду, говоря о неожиданной, но приятной новости. Некоторые из них решили, что это связано с пополнением в семье знаменитости.

Большинство же фанатов Виктории сочли, что она наконец-то выходит замуж за своего избранника. Они поздравили звезду с грядущей свадьбой.

«Счастья вам», «Заинтриговала», «Не прошло и восьми лет, как Алекс решился на предложение руки и сердца», «Люблю вашу пару», «Гармонии, взаимопонимания и побольше вам деток», «Отлично! Давно ждали этого», – обсуждали пользователи социальных сетей.

Напомним, что Виктория Боня состоит в гражданском браке с сыном ирландского миллиардера Алексом Смерфитом. У пары есть общая дочь, которую назвали Анджелиной Летицией. Девочка появилась на свет в марте 2012 года. Влюбленные проживают в Монако.

В ноябре 2016 года в Сети появились первые слухи о том, что в отношениях Виктории и Алекса не все гладко. Спустя какое-то время Боня опровергла эти домыслы.

"Тот факт, что мой муж удалился из «Инстаграма», вовсе не означает, что он удалился из моей жизни тоже… Но хочу напомнить, что мы предпочитаем держать наше счастье в тишине. Подальше от ваших глаз. Спасибо, что кудахчите за нас», – заявила знаменитость.

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