Известный музыкант застрелился после ссоры с женой

Батч Тракс
 

Батч Тракс. Фото: AP/Scanpix

На побережье Уэст-Палм-Бич американского штата Флорида скончался 69-летний ударник легендарной рок-группы The Allman Brothers Band. По предварительным данным полиции, смерть Батча Тракса наступила в результате огнестрельного ранения. Супруга музыканта утверждает, что муж застрелился прямо у нее на глазах.

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Трагедия произошла в центре города, на вилле Villa Del Lago, где влюбленные жили последние несколько лет, сообщает портал Miami Herald.

В районе 18 часов вечера 26 января в полицию позвонила 25-летняя жена Батча Тракса и сообщила, что ее супруг застрелился в результате семейной ссоры. Скорая и полиция немедленно выехали на место.

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Диспетчер службы 991 продолжал говорить с впавшей в отчаяние и истерику женщиной, которая через некоторое время все же смогла сообщить, что муж выстрелил себе в голову. «Он еще дышит!» – уверенно заявила она через несколько минут.

Тем не менее у полиции остается множество вопросов по факту случившегося.

Так, по приезду бригады скорой и полицейских выяснилось, что сама Мелинда, а также двое взрослых детей Тракса ожидают полицию за пределами квартиры. Каким же образом они могли с уверенностью говорить, что легендарный барабанщик был жив буквально накануне приезда скорой?

Однако медики установили, что на момент приезда скорой Батч действительно был еще жив. Однако в клинику тяжело раненого доставить попросту не успели – музыкант скоропостижно скончался.

По данным отчета диспетчеров, Мелинда стала прямым и единственным свидетелем самоубийства. Вскрытие тела уже произвели, но результаты будут известны лишь через несколько дней. О причинах , которые подтолкнули барабанщика свести счеты с жизнью, не сообщается, но западные СМИ уже предположили, что трагедия произошла в результате ссоры Тракса с молодой женой.

Группа The Allman Brothers Band, известная особой манерой исполнять блюз-, кантри– и хард-рок, была основана несколькими энтузиастами в 1969 году.

За 45 лет существования коллектива его состав менялся более 6 раз, но ударником группы неизменно оставался талантливый Батч.

Как ранее сообщили СМИ, недавно Тракс вернулся к музыкальной карьере после полугодовалого перерыва. С весны 2016-го он вновь радовал поклонников выступления в составе сразу нескольких американских рок-групп.

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