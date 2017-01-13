Молодой друг Аллы Пугачевой в шоке после совместного похода с ней в кино

Стилист и певец Алишер уже давно вошел в ближний круг Аллы Борисовны Пугачевой. Именно с его подачи она сменила балахоны на короткие приталенные платья и регулярно оголяет ноги. На днях они вышли в свет вместе.
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Алла Пугачева с Алишером посетила премьеру фильма «Притяжение» режиссера Федора Бондарчука. Всем СМИ хором сообщили, что Примадонна пришла в мини-платье и с молодым спутником.
СХОДИЛИ НА КИНЧ "ПРИТЯЖЕНИЕ" С КРАСОТКОЙ АЛЛОЙ )) Федя очень удивил и порадовал, первый раз понравилось современное русское кино !!! Держал от начало до конца )) #притяжение #пугачева #аллапугачева #алуся #сходиливкино #бондарчук #простосветкрасивопадал #stvictorpro #showbiz #russia #moscow #alisher #alishermusic #movie
Камеры были прикованы к этой парочке, вспышки сверкали одна за другой. И стилист признался, что пребывает в шоке оттого, как Алла Борисовна терпит такое внимание к себе, и ее не раздражает позирование перед фотографами.
«Я НЕ ПОНИМАЮ, КАК АЛЛА БОРИСОВНА ЭТО ВЫДЕРЖИВАЕТ, КАЖДУЮ СЕКУНДУ ВСПЫШКА, я сидел обреченный и думал, что это адская работа бесконечно позировать и хорошо выглядеть», - поделился снимком и своими ощущениями в роли молодого спутника певицы Алишер.
Я НЕ ПОНИМАЮ, КАК АЛЛА БОРИСОВНА ЭТО ВЫДЕРЖИВАЕТ, КАЖДУЮ СЕКУНДУ ВСПЫШКА, я сидел обреченный и думал, что это адская работа бесконечно позировать и хорошо выглядеть )) #притяжение #пугачева #аллапугачева #алуся #сходиливкино #бондарчук #простосветкрасивопадал #stvictorpro #showbiz #russia #moscow #alisher #alishermusic #movie
«У нее круто получается позировать и хорошо выглядеть. Она не звезда, а целая Вселенная! Любим ее бесконечно», «Часть работы, наверное, ей даже это нравится... очень красивая здесь», «Как же она хорошо выглядит! И вправду посвежела, просто сияет вся. Уважуха и респект ей за это всяческий», - восхитились примадонной подписчики Инстаграм.
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БАБЛО - Самое первое мое выступление в Олимпийском на Рождественских встречах Аллы Пугачевой, у меня была одна репетиция и Борисовна тогда мне сказала - Я думала что ты налажаешь, все перепутаешь и вообще не сможешь выступить )) Но мне пришлось как гастарбайтеру вылезти из люка в центре сцены, куда мы ползли в темноте и пару раз я ударился головой и от волнения весь мокрый ждал там своего выхода )) Спасибо Витюгану, что в этот момент был со мной, один бы я наверно от страха передумал вылазить на сцену )) Но я подумал - Алишер, соберись тряпка, ты же об этом мечтал, а мечты иногда сбываются и надо суметь удержать мечту когда она вдруг нагрянет ))) Спасибо Алле Борисовне за такое доверие и веру в меня )) И огромное @stvictorpro за поддержку )) И @OlegVladi за текст к песне )) #alisher #alishermusic #alisherstyle #allapugacheva #аллапугачева #копеечка #бабло #олигарх #stvictorpro #рождество #russia #музыканассвязала #простосветкрасивопадал #прикольныелюди #love #followme #новыйгод