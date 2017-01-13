Молодой друг Аллы Пугачевой в шоке после совместного похода с ней в кино

Стилист и певец Алишер уже давно вошел в ближний круг Аллы Борисовны Пугачевой. Именно с его подачи она сменила балахоны на короткие приталенные платья и регулярно оголяет ноги. На днях они вышли в свет вместе.

Алла Пугачева с Алишером посетила премьеру фильма «Притяжение» режиссера Федора Бондарчука. Всем СМИ хором сообщили, что Примадонна пришла в мини-платье и с молодым спутником.

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Камеры были прикованы к этой парочке, вспышки сверкали одна за другой. И стилист признался, что пребывает в шоке оттого, как Алла Борисовна терпит такое внимание к себе, и ее не раздражает позирование перед фотографами.

«Я НЕ ПОНИМАЮ, КАК АЛЛА БОРИСОВНА ЭТО ВЫДЕРЖИВАЕТ, КАЖДУЮ СЕКУНДУ ВСПЫШКА, я сидел обреченный и думал, что это адская работа бесконечно позировать и хорошо выглядеть», - поделился снимком и своими ощущениями в роли молодого спутника певицы Алишер.

«У нее круто получается позировать и хорошо выглядеть. Она не звезда, а целая Вселенная! Любим ее бесконечно», «Часть работы, наверное, ей даже это нравится... очень красивая здесь», «Как же она хорошо выглядит! И вправду посвежела, просто сияет вся. Уважуха и респект ей за это всяческий», - восхитились примадонной подписчики Инстаграм.

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