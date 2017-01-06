Сергей Лазарев показал фанатам новый снимок со своим сыном

Сергей Лазарев решил напомнить фанатам про своего сына.

О наследнике артиста стало известно недавно. Сам звездный папа не торопится показывать сына публике, но накануне опубликовал оригинальное фото с ним.

Сергей с сыном улетел на отдых Майами. Артист сделал там много фото, однако сына показал лишь на двух.

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На первом, три недели назад, он продемонстрировал ножки малыша, обутые в такие же слипы, как у отца. Второй снимок появился в Инстаграме певца накануне. Он продемонстрировал следы на песке, свои и сына.

Топ-топ... оставили следы... мы вернёмся....рубрика #мимими Фото опубликовано Sergey Lazarev (@lazarevsergey) Янв 26 2017 в 10:29 PST

Фанаты обратили внимание на то, что следы почему-то выпуклые. Впрочем, это не помешало им оставить более 50 тысяч лайков под этим фото.

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