Сергей Лазарев показал фанатам новый снимок со своим сыном

Сергей Лазарев
 

Сергей Лазарев. Фото: Vyacheslav Prokofyev/TASS/Scanpix

Сергей Лазарев решил напомнить фанатам про своего сына.

Еще по этой теме

О наследнике артиста стало известно недавно. Сам звездный папа не торопится показывать сына публике, но накануне опубликовал оригинальное фото с ним.

Сергей с сыном улетел на отдых Майами. Артист сделал там много фото, однако сына показал лишь на двух.

Реклама

На первом, три недели назад, он продемонстрировал ножки малыша, обутые в такие же слипы, как у отца. Второй снимок появился в Инстаграме певца накануне. Он продемонстрировал следы на песке, свои и сына.

Топ-топ... оставили следы... мы вернёмся....рубрика #мимими

Фото опубликовано Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

Фанаты обратили внимание на то, что следы почему-то выпуклые. Впрочем, это не помешало им оставить более 50 тысяч лайков под этим фото.

Еще по этой теме
Сергей Лазарев впервые заговорил о своем ребенке: «Я счастлив быть папой»

Сергей Лазарев впервые заговорил о своем ребенке: «Я счастлив быть папой»

Сергей Лазарев скомпрометировал Веру Брежневу

Сергей Лазарев скомпрометировал Веру Брежневу

Сергей Лазарев отказался от семьи

Сергей Лазарев отказался от семьи


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 297000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Līvāni, 99000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 210000 EUR

reklama.vesti.lv

Знакомьтесь, Ждун! Откуда всзялся новый мем и что он означает Hi-Tech

Знакомьтесь, Ждун! Откуда всзялся новый мем и что он означает

Чем кормить мужа: идеальные продукты для мужского здоровья Wo&Men

Чем кормить мужа: идеальные продукты для мужского здоровья

В Швеции мигранты изнасиловали девушку в прямом эфире Facebook Новости

В Швеции мигранты изнасиловали девушку в прямом эфире Facebook

10 деталей вашей личной жизни,которые известны Facebook и Google Hi-Tech

10 деталей вашей личной жизни,которые известны Facebook и Google

Таксист выкинул ребенка из машины за испачканное сиденье Новости

Таксист выкинул ребенка из машины за испачканное сиденье

Звездные дети

Российские исполнители

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры
Сдают Квартиры 420 EUR
Продают Квартиры
Продают Квартиры 118 800 EUR
Продают Дом
Продают Дом 305 000 EUR
Продают Квартиры
Продают Квартиры 3 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
C#.NET PROGRAMMĒTĀJU
C#.NET PROGRAMMĒTĀJU
C++ DEVELOPER
C++ DEVELOPER
C++ PROGRAMMĒTĀJU
C++ PROGRAMMĒTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 