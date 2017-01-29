СМИ сообщили, когда Машу Кончаловскую планируют вывести из комы

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая
 

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

В Сети появилась новость о возможном выздоровлении Маши Кончаловской. Якобы медики обещают вывести ее из комы уже осенью.

Еще по этой теме

Больше трех лет дочь Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского находится в тяжелом состоянии. Девушка попала в аварию и после этого впала в кому. Семья знаменитого режиссера старается не посвящать публику в подробности ее лечения.

Сетевые СМИ время от времени обнадеживают фанатов знаменитостей, заявляя об улучшении состояния Маши.

Реклама

На днях в ряде изданий появились новости о значительном улучшении состояния наследницы Кончаловского. Якобы Маша реагирует на свет, изменение температуры воздуха и голоса родных.

В некоторых СМИ указали и тот факт, что девушка пытается говорить. Официальных заявлений по этому поводу ни Юлия, ни Андрей пока не сделали.

Еще по этой теме
Страшное признание Юлии Высоцкой

Страшное признание Юлии Высоцкой

Наконец! Находящаяся в коме дочь Кончаловского пытается разговаривать

Наконец! Находящаяся в коме дочь Кончаловского пытается разговаривать

Кончаловский рассказал о личной жизни, кино и «лживом Западе»

Кончаловский рассказал о личной жизни, кино и «лживом Западе»


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 37000 EUR
Дом
Дом, Jaunmārupe, 90000 EUR
Дом
Дом, Salacgrīvas pag., 2500 EUR

reklama.vesti.lv

В США испытают лазерное оружие, ослепляющее противника Hi-Tech

В США испытают лазерное оружие, ослепляющее противника

Одним словом: какие вы в любви в зависимости от знака Зодиака Wo&Men

Одним словом: какие вы в любви в зависимости от знака Зодиака

Чем кормить мужа: идеальные продукты для мужского здоровья Wo&Men

Чем кормить мужа: идеальные продукты для мужского здоровья

Пятилетний мальчик научил тысячи детей завязывать шнурки Wo&Men

Пятилетний мальчик научил тысячи детей завязывать шнурки

Дрифт пассажирского лайнера на взлетной полосе попал на видео Hi-Tech

Дрифт пассажирского лайнера на взлетной полосе попал на видео

Здоровье Марии Кончаловской

Звездные дети

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
55 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры
Сдают Квартиры 420 EUR
Продают Квартиры
Продают Квартиры 118 800 EUR
Продают Дом
Продают Дом 305 000 EUR
Продают Квартиры
Продают Квартиры 3 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
FINANŠU ANALĪTIĶI
FINANŠU ANALĪTIĶI
WEB PROGRAMMĒTĀJU
WEB PROGRAMMĒTĀJU
VECĀKO SISTĒMU ANALĪTIĶI
VECĀKO SISTĒMU ANALĪTIĶI
DATU ANALĪTIĶI
DATU ANALĪTIĶI
http://alkoutlet.lv

Темы

 