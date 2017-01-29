СМИ сообщили, когда Машу Кончаловскую планируют вывести из комы

В Сети появилась новость о возможном выздоровлении Маши Кончаловской. Якобы медики обещают вывести ее из комы уже осенью.

Больше трех лет дочь Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского находится в тяжелом состоянии. Девушка попала в аварию и после этого впала в кому. Семья знаменитого режиссера старается не посвящать публику в подробности ее лечения.

Сетевые СМИ время от времени обнадеживают фанатов знаменитостей, заявляя об улучшении состояния Маши.

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На днях в ряде изданий появились новости о значительном улучшении состояния наследницы Кончаловского. Якобы Маша реагирует на свет, изменение температуры воздуха и голоса родных.

В некоторых СМИ указали и тот факт, что девушка пытается говорить. Официальных заявлений по этому поводу ни Юлия, ни Андрей пока не сделали.

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