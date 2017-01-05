Звезда «Уральских пельменей» показала округлившийся живот

Илана Юрьева озадачила поклонников. Оказалось, что за время отпуска артистка набрала семь килограммов. Сейчас молодая женщина составила план борьбы с лишним весом и рассчитывает уже в ближайшее время похвастаться прежней формой.

Участница коллектива «Уральские пельмени», 28-летняя актриса Илана Юрьева вернулась в Москву из продолжительного отпуска, проведенного вместе с мужем Дмитрием и дочкой Дианой в США.

Оказавшись дома, Илана первым же делом встала на весы, которые показывали на семь килограммов больше, чем было до поездки.

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«В отпуске я всегда поправляюсь, потому что перестаю жить в обычном городском ритме и позволяю себе расслабиться, – рассказывает Илана «СтарХиту».

– Этот месяц в Майами мы с мужем назвали «тюленьим». Мы прилетели в Америку в конце прошлого года, и за это время успели побывать в круизе и съездить в Нью-Йорк. Мы много купались и гуляли, но в то же время расслаблялись и очень много кушали.

Я попробовала самые вкусные бургеры в жизни и не могла отказать себе в удовольствии есть их каждые два дня».

Желаю,всем девочкам ....что бы в 2017-м,вам дарили ,только такие прекрасные букетики ❤️❤️❤️ #любовь❤️ Фото опубликовано Илана Юрьева 💝💝💝 (@ilana7788) Янв 4 2017 в 6:35 PST

Вернувшись в Москву, Илана составила план борьбы с набранными килограммами. Она обновила абонемент в спортзал, а также наметила пару разгрузочных дней и посещение бани, которая способствует похудению.

«Я уверена, что быстро вернусь в прежнюю форму и настроюсь на обычный рабочий режим!» – заявляет Илана.

Актриса уже пересмотрела свое питание и вернулась к привычной норме калорий. Вновь стать обладательницей тонкой талии и подтянутых бедер ей помогают разгрузочные дни. В этот раз она выбрала огуречную диету.

«Чтобы разгрузочный день принес как можно больший эффект, я провожу его дома, – рассказывает Юрьева. – Избегаю активности – не хожу в спортзал, а провожу время с дочерью. Беру 1,5 килограмма огурцов и ем в течение дня – распределяю на 5-6 приемов пищи.

Если совсем невмоготу, можно добавить к рациону 1-2 столовые ложки отрубей и два яйца. Однажды мне удалось потерять на такой диете за день аж три килограмма!».

А как проходит Ваше воскресенье 😬😂?! #моиразвлечения🎉 #мама #инстамама #семья❤️ #2017 #добро #надобре Фото опубликовано Илана Юрьева 💝💝💝 (@ilana7788) Янв 29 2017 в 5:45 PST

Илане не впервой бороться с лишним весом. Став мамой в апреле 2015-го, уже через месяц звезда вступила в битву за шикарную фигуру. Тогда актрисе сыграло на руку грудное вскармливание – благодаря ему Юрьевой приходилось ограничивать себя в питании. Помогли и ежедневные занятия спортом – не проходило дня, чтобы девушка не качала пресс.

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