Звезда «Уральских пельменей» показала округлившийся живот

Илана Юрьева озадачила поклонников. Оказалось, что за время отпуска артистка набрала семь килограммов. Сейчас молодая женщина составила план борьбы с лишним весом и рассчитывает уже в ближайшее время похвастаться прежней формой.
- Анастасия Калманович удивила округлившимся животиком 26 января 2017 г.
- Избранница танцующего миллионера прячет живот 13 января 2017 г.
- Саша Project показала округлившийся животик 5 января 2017 г.
- Капитан «Уральских пельменей» разбил голову 31 октября 2016 г.
Участница коллектива «Уральские пельмени», 28-летняя актриса Илана Юрьева вернулась в Москву из продолжительного отпуска, проведенного вместе с мужем Дмитрием и дочкой Дианой в США.
Оказавшись дома, Илана первым же делом встала на весы, которые показывали на семь килограммов больше, чем было до поездки.
«В отпуске я всегда поправляюсь, потому что перестаю жить в обычном городском ритме и позволяю себе расслабиться, – рассказывает Илана «СтарХиту».
– Этот месяц в Майами мы с мужем назвали «тюленьим». Мы прилетели в Америку в конце прошлого года, и за это время успели побывать в круизе и съездить в Нью-Йорк. Мы много купались и гуляли, но в то же время расслаблялись и очень много кушали.
Я попробовала самые вкусные бургеры в жизни и не могла отказать себе в удовольствии есть их каждые два дня».
Вернувшись в Москву, Илана составила план борьбы с набранными килограммами. Она обновила абонемент в спортзал, а также наметила пару разгрузочных дней и посещение бани, которая способствует похудению.
«Я уверена, что быстро вернусь в прежнюю форму и настроюсь на обычный рабочий режим!» – заявляет Илана.
Доброе утро 😃 ☀️ ну наконец-то в столице солнышко ☀️️☀️️☀️️...но мы сидим дома🤒😭....Где-то в Нью-Йорке ,прям в конце отдыха,Дианка схватила ротавирус😡... Поэтому 👶🏻малявок конечно лучше не кормить в ресторанах ....🍽🍴☕️...всегда лучше готовить самой....,но когда такой возможности нет,приходится😌тем более ,что этот вирус можно схватить повсюду .... и не только в общепитах....😏...потому что 👶🏻👶🏻дети всё время,всё тянут в рот 🤐🤐🤐.... Будте внимательнее,берегите своих малявок и себя🙏🏻🙏🏻🙏🏻💕💕💕#хорошегодня💋 #2017 #семья❤️ #любовь #добро #гармония #надобре
Актриса уже пересмотрела свое питание и вернулась к привычной норме калорий. Вновь стать обладательницей тонкой талии и подтянутых бедер ей помогают разгрузочные дни. В этот раз она выбрала огуречную диету.
«Чтобы разгрузочный день принес как можно больший эффект, я провожу его дома, – рассказывает Юрьева. – Избегаю активности – не хожу в спортзал, а провожу время с дочерью. Беру 1,5 килограмма огурцов и ем в течение дня – распределяю на 5-6 приемов пищи.
Если совсем невмоготу, можно добавить к рациону 1-2 столовые ложки отрубей и два яйца. Однажды мне удалось потерять на такой диете за день аж три килограмма!».
Илане не впервой бороться с лишним весом. Став мамой в апреле 2015-го, уже через месяц звезда вступила в битву за шикарную фигуру. Тогда актрисе сыграло на руку грудное вскармливание – благодаря ему Юрьевой приходилось ограничивать себя в питании. Помогли и ежедневные занятия спортом – не проходило дня, чтобы девушка не качала пресс.Еще по этой теме