Беременная Стоцкая продемонстрировала изменения фигуры

Анастасия Стоцкая
 

Анастасия Стоцкая. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Артистка не скрывает своего положения. Женщине приятно наблюдать за тем, какие формы принимает ее тело. После того, как Стоцкая публично заявила о своем беременности, она больше не стремится скрыть округлившийся животик от общественности.

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Анастасия Стоцкая готовится стать мамой во второй раз. На потяжении нескольких недель подписчики знаменитости не могли понять, действительно ли их любимица беременна, ведь звезда старалась не акцентировать на этом внимания. После того, как «СтарХит» впервые сообщил об интересном положении знаменитости, поклонники стали следить за ее микроблогом особенно пристально. Буквально две недели назад Стоцкая разместила в соцсети снимок, в комментариях под которым дала четко понять, что больше не готова прятаться за бесформенными нарядами.

«Счастье женщина не может скрывать бесконечно. Вот и скоро вылупится мой птенчик», – оставила комментарий под одной из своих фотографий Анастасия.

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Счастье женщина не может скрывать бесконечно...💁 Вот и скоро вылупится мой птенчик. 🐣Поэтому, дорогие друзья, зрители, питерцы и гости северной столицы, ☝прошу поторопиться на спектакль @lk_musical 8, 9, 10 февраля на сцене ДК им. Ленсовета. Возможно, это будут последние спектакли этого сезона, которые я сыграю. Даст Бог, сыграю и в марте. 🙏Творческая команда спектакля меня очень бережет, так что буду смотреть по своему состоянию и возможностям. Жду встречи с вами!✌😘 #полюбвихочу #летучийкорабльмюзикл

Фото опубликовано Anastasia (@100tskaya)

Поклонники артистки принялись поздравлять ее и желать будущему малышу крепкого здоровья. К слову, сама Стоцкая продолжает вести активный образ жизни, регулярно выходит в свет и готовится к ранее запланированным мероприятиям. Фолловеры отметили, что на последних кадрах в Сети женщина не прячет животик, а напротив, рада продемонстрировать изменения, произошедшие с фигурой.

«Животик растет, и мне это так нравится!» – выразила радость Стоцкая в «Инстаграме».

Комментаторы считают, что беременность пошла Анастасии на пользу. Она, по их мнению, не выглядит уставшей или изможденной. Им кажется, что на каждой новой фотографии Стоцкая излучает счастье, которое понятно каждой женщине, хоть раз рожавшей ребенка. Подписчики выражают мнение, что эти роды должны даться артистке проще. Кто-то начал делиться своим опытом, рассказывать, какие эмоции они испытывали во время второй или даже третьей беременности.

Очевидно, что исполнительнице приятно читать комментарии, которые ей оставляют поклонники. Она долго не могла решиться заговорить вслух об интересном положении, переживая за будущего наследника. Женщина еще не готова назвать пол ребенка, поэтому фолловеры продолжают выдвигать свои версии.

«Вы такой классный пример, как можно, несмотря на изменение фигуры, оставаться нереальной красоткой», «Такая худенькая и животик аккуратненький», «Настя, вам так идет беременность», «Настя, очень красивая и позитивная. Желаю всегда оставаться такой же милой, и здоровья будущему ребенку», – оставили востороженные комментаторы подписчики в «Инстаграме».

Многие также отметили, что после того, как Стоцкая лишилась роскошных рыжых локонов и перекрасила волосы в шоколадный оттенок, она стала выглядеть более уверенной и сильной.

Комментаторам кажется, что именно так и должна подавать себя мама двоих детей.

Напомним, что Анастасия Стоцкая уже несколько лет счастлива в браке с ресторатом Сергеем. Вместе они воспитывают пятилетнего сына Александра.

Долгое время певица скрывала от общественности своего супруга и ребенка, поскольку не любит чрезмерного внимания к личной жизни. Однако иногда она все же выклыдывает в микроблоге семейные кадры, которые нравятся ее фанатам. Они уверены, что наследник артистки растет точной копией его отца.

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