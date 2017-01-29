Рианна назвала Трампа «аморальной свиньей»

Указ президента США Дональда Трампа об ограничении на въезд для мигрантов из мусульманских стран вызвал волну возмущения по всему миру. Среди тех, кто раскритиковал политика, оказалась и известная певица Рианна.

Звезда написала разгромный пост в социальной сети Twitter. Певица заявила, что США разрушаются на ее глазах из-за указа нового президента.

При этом певица не стеснялась в выражениях. Так, она назвала Трампа аморальной свиньей. Этой записью поделились более 127 тысяч человек по всеми миру.

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Disgusted! The news is devastating! America is being ruined right before our eyes! What an immoral pig you have to be to implement such BS!!— Rihanna (@rihanna) 29 января 2017 г.

Напомним, в конце января Дональд Трамп подписал указ, который запрещает мигрантам из нескольких мусульманских стран въезд в страну на три месяца. Эта мера касается в том числе и тех иностранцев, которые обладают «грин-картой» или визой. Таким образом, в США в течение этого времени не смогут попасть граждане Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

Несмотря на то, что Дональд Трамп только недавно вступил в должность, многие американские представители шоу-бизнеса уже высказывали свое негативное отношение к политику. Например, против лидера на митинге выступила Мадонна.

Певица дважды позволила себе нецензурную брань в адрес Трампа. Также она заявила, что думала о взрыве Белого дома. По словам артистки, наступил «век тирании, где в опасности находятся не только женщины, но и все маргинальные люди».

































Aizvērt Болдуин, Шер и другие знаменитости протестуют против Трампа в Нью-Йорке AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA







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