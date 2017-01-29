Рианна назвала Трампа «аморальной свиньей»

Рианна
 

Рианна. Фото: REUTERS/Scanpix

Указ президента США Дональда Трампа об ограничении на въезд для мигрантов из мусульманских стран вызвал волну возмущения по всему миру. Среди тех, кто раскритиковал политика, оказалась и известная певица Рианна.

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Звезда написала разгромный пост в социальной сети Twitter. Певица заявила, что США разрушаются на ее глазах из-за указа нового президента.

При этом певица не стеснялась в выражениях. Так, она назвала Трампа аморальной свиньей. Этой записью поделились более 127 тысяч человек по всеми миру.

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Напомним, в конце января Дональд Трамп подписал указ, который запрещает мигрантам из нескольких мусульманских стран въезд в страну на три месяца. Эта мера касается в том числе и тех иностранцев, которые обладают «грин-картой» или визой. Таким образом, в США в течение этого времени не смогут попасть граждане Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

Несмотря на то, что Дональд Трамп только недавно вступил в должность, многие американские представители шоу-бизнеса уже высказывали свое негативное отношение к политику. Например, против лидера на митинге выступила Мадонна.

Певица дважды позволила себе нецензурную брань в адрес Трампа. Также она заявила, что думала о взрыве Белого дома. По словам артистки, наступил «век тирании, где в опасности находятся не только женщины, но и все маргинальные люди».

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