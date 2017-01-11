Дочь легендарного солиста «Верасов» открыла правду о его смертельной болезни

Наследница известного музыканта рассказала, что ее родителю был поставлен страшный диагноз. Семья артиста прекрасно понимала, что справиться с недугом не получится, поэтому все последние годы родственники Тихановича старались поддерживать его и оказывать необходимую помощь. Он оставался на сцене и не планировал покидать ее.

28 января Анастасия Тиханович шокировала своих поклонников сообщением о смерти отца. Мужчина умер в возрасте 64 лет. Для многих людей это известие стало полной неожиданностью, ведь им казалось, что исполнитель полон жизненных сил.

Как выяснилось,

Александр Тиханович уже несколько лет жил со страшным диагнозом. Его наследница рассказала, что у папы наблюдалось аутоиммунное заболевание легких – идиопатический фиброзирующий альвеолит.

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#скоро_на_сцену 🎵🎤🌟#праздники_продолжаются #дкмтз #минск A photo posted by Anastasiya Tihanovich (@atihanovich) on Jan 11, 2017 at 5:02am PST

Бывший солист ВИА «Верасы» тщательно скрывал от общественности проблемы со здоровьем. Ему не хотелось привлекать к этому излишнего внимания, поэтому он вел себя так, словно ничего не произошло.

На протяжении долгого времени он боролся с недугом. При таком диагнозе больные живут четыре года, однако Тихановичу удалось оттянуть этот срок до семи лет. Безусловно, некоторые знакомые мужчины обратили внимание, что он сильно похудел. Это и было одним из проявлений альвеолита.

«Радикального лечения на сегодняшний день не существует, его можно только тормозить, чем мы и занимались все это время. Год назад у него случилось ухудшение, и он тоже долго лежал в больнице. Мы делали все, что можно, он ездил на лечение в Германию. К сожалению, это такое заболевание, вылечиться от которого невозможно», – с грустью констатировала Анастасия.

Анастасия вспомнила, что

ее отец до самого последнего продолжал вести вести активный образ жизни, выступать на сцене и общаться с поклонниками. Он прекрасно понимал, что в скором времени ему придется проститься с родственниками и уйти на покой.

Безусловно, близким музыканта было крайне трудно смириться с этим фактом, но они пытались не подавать виду, чтобы Тиханович не чувствовал на себе давления.

«Мы благодарим всех, кто на протяжении его удивительного жизненного пути был рядом. Благодарим всех, кто молился и поддерживал его в последний и очень не простой год. Я знаю, что он бы попросил поблагодарить всех вас за вашу любовь, которая была взаимной. Человек-любовь, мой самый близкий, самый лучший, самый любимый. Мой папа. Помолитесь о нем, чтобы его дорога к Богу, которую он искал и нашел, завершилась радостной встречей», – именно с такими словами обратилась Анастасия к подписчикам в соцсети.

Свой последний концерт мужчина дал в канун старого Нового года. 14 января его госпитализировали. Было понятно, что он сделал все, что было в его силах. Дочь Тихановича утверждает, что даже те две недели, которые ее папа провел в больнице, он старался всем улыбаться и держаться мужественно, несмотря ни на что.

Народный артист Белоруссии был знаком многим представителям отечественного шоу-бизнеса. Они любили его и всегда относились с уважением к творчеству музыканта. Анастасия уже успела предупредить в микроблоге, что заупокойная литургия начнется рано утром 30 января в храме Александра Невского, а уже после нее – отпевание. Поклонники смогут проститься со своим кумиром в здании национальной Филармонии.

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