Новая версия семейной драмы Елены Ксенофонтовой

Супруг звезды сериала «Отель Элеон» откровенно рассказал о конфликте с актрисой. Мужчина поделился своей версией случившегося и надеждами на будущее. По словам экс-избранника Елены Ксенофонтовой, их ребенок надеется, что им удастся помириться.

В конце декабря «СтарХиту» стало известно, что 44-летняя Елена Ксенофонтова рассталась с мужем, адвокатом Александром Рыжих. Супруги прожили в гражданском браке больше пяти лет, воспитывают дочь Софью. На прошлой неделе актриса решила поделиться в соцсети шокирующими подробностями личной жизни.

«Я долго молчала. Оберегала семью, детей, было стыдно и страшно... Ровно год назад по ложному обвинению бывшего гражданского мужа и отца моей дочери в мировом суде Пресненского района было возбуждено уголовное дело. Ровно год пыталась доказать, что не виновата, что не я, а он напал на меня, а я лишь защищалась.

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Было все: куча свидетелей, мои зафиксированные побои в травмпункте, медицинская экспертиза, рапорт участкового. Но тщетно. 26 декабря мировой судья вынес обвинительный приговор, проигнорировав все выше-сказанное. Меня признали виновной в умышленном нанесении ссадины и приговорили к штрафу…

Уже больше полугода идет гражданский суд об определении места проживания нашей дочери, порядке общения. Чтобы отобрать ребенка, он пытается выискивать на меня компроматы, выставлять монстром».

Муж актрисы Александр рассказал «СтарХиту», кому Елена продала подаренную им квартиру, как их пытается помирить дочь и почему он три месяца не общался с ребенком.

«Наши отношения испортились в том числе и из-за вспыльчивости Елены, – поделился Рыжих. –

Бывает, слово за слово, мы ругались… Но если в нормальной семье на этом все заканчивалось, то у нас нет. Елена в порыве эмоций часто начинала меня бить. При детях – ее старшем сыне Тимофее, нашей маленькой Соне. Я уговаривал хотя бы выйти в другую комнату, поговорить.

Долго терпел, пока в какой-то момент не получил сотрясение мозга и не оказался в Институте имени Склифосовского».

Поработала сегодня костюмером на празднике у дочери... Непросто и очень ответственно. ..."Уж лучше вы к нам"))))) #СоняСнеговик #праздник #НовыйГод #ЕленаКсенофонтова #мама A photo posted by Елена Ксенофонтова (@elena_ksenofontova_official) on Dec 21, 2016 at 10:31am PST

Правда, от госпитализации Александр отказался, лечился дома своими силами. С женой они стали чужими людьми, просто делили жилплощадь.

Однажды, вернувшись с работы, Рыжих обнаружил, что замки на входной двери квартиры стоят новые. От соседей узнал, что накануне Ксенофонтова собрала вещи, забрала дочь и уехала в неизвестном направлении. На телефонные звонки она не отвечала.

«Мне стало известно, что Елена продала квартиру адвокату Александру Добровинскому, который предоставил ей юристов из своего бюро, – продолжает Александр. –

Соню после этого «побега» не видел почти три месяца. Две недели ежедневно приходил в садик, музыкальную школу, надеясь застать ее там, но педагоги говорили, что она перестала посещать занятия.

В конце концов Елена дала мне встретиться с дочерью. После этого она обратилась в суд, чтобы определить место жительства Софьи и «правила» ее общения с отцом. Я подал встречный иск! Ни в коем случае не собираюсь запрещать матери воспитывать дочь, просто не хочу страдать от непредсказуемого поведения супруги.

Сейчас регулярно вижусь с Соней – прихожу в учебные учреждения, мы урывками общаемся, иногда гуляем. Когда приехал в Новый год вручить подарок, Елена не пустила меня на порог, был вынужден поздравлять ребенка у подъезда.

5 января мне впервые разрешили взять Софью на пять часов – чтобы я отвез ее к бабушке, моей маме. Несмотря на то, что Елена настраивает ребенка против отца, дочь по мне скучает, я это чувствую и вижу. И даже пытается помирить нерадивых маму и папу. Сонечка не теряет надежды, что мы снова будем вместе».

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