Новая версия семейной драмы Елены Ксенофонтовой

Поработала сегодня костюмером на празднике у дочери... Непросто и очень ответственно. ..."Уж лучше вы к нам"))))) #СоняСнеговик #праздник #НовыйГод #ЕленаКсенофонтова #мама

A photo posted by Елена Ксенофонтова (@elena_ksenofontova_official) on Dec 21, 2016 at 10:31am PST